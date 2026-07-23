Giá dầu tăng hơn 3% 🛢️

Giá hàng hóa tiếp tục tăng mạnh sau vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia tại khu vực Bab al-Mandab. Đồng USD suy yếu nhẹ. Cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ đã ngay lập tức khiến thị trường tài chính phản ứng mạnh. Lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang và khả năng Mỹ đáp trả đã đẩy giá hàng hóa lên mức cao nhất trong nhiều tháng, đồng thời gây áp lực lên đồng USD.

Dầu Brent lên mức cao nhất kể từ tháng 6

Tình hình quanh tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Bab al-Mandab đang leo thang nhanh chóng. Thông tin về vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia đã khiến giá dầu Brent tăng thêm khoảng 3%, vượt 97 USD/thùng trên hợp đồng kỳ hạn tháng 9, lần đầu tiên kể từ tháng 6. Sau khi hợp đồng được rollover trên nền tảng xStation, dầu Brent hiện giao dịch quanh 92 USD/thùng trên hợp đồng tháng 10.

Biến động giá dầu Brent phản ánh quá trình rollover hợp đồng tương lai. Nguồn: XTB

Rủi ro địa chính trị: Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm trực tiếp vào hoạt động vận chuyển dầu thương mại tại khu vực này, làm gia tăng đáng kể khả năng Mỹ sẽ có hành động đáp trả.

Áp lực nguồn cung: Thị trường đang nhanh chóng định giá rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng dầu qua Biển Đỏ và kênh đào Suez. Đây hiện là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất tới châu Á.

Dầu Brent tiếp tục duy trì xu hướng tăng sau khi rollover hợp đồng, dù giá đã phản ứng với đường trung bình động MA100 trong phiên hôm qua. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 96–98 USD/thùng. Nguồn: xStation5

Đồng USD đang mất dần vai trò "tài sản trú ẩn an toàn"?

Thị trường tiền tệ ghi nhận diễn biến khá bất ngờ. Bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng, chỉ số Dollar Index giảm khoảng 0,2%. Khác với giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhà đầu tư hiện không còn ưu tiên nắm giữ USD như lựa chọn hàng đầu trong thời kỳ bất ổn.

AUD dẫn đầu đà tăng: Đồng đô la Australia (AUD) tăng khoảng 0,3%, được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường lao động tháng 6 tích cực vượt kỳ vọng.

EUR tăng giá: Đồng euro tăng gần 0,2% trước thềm quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào hôm nay.

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