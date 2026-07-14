⬆️Giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng leo thang

Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp do căng thẳng tại Trung Đông. Dầu Brent tăng hơn 2%, kiểm định khu vực 85 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ khoảng trống giảm giá (gap down) xuất hiện trong giai đoạn từ 12 đến 15 tháng 6.

Tình hình tại Eo biển Hormuz và kế hoạch của Mỹ:

Tổng thống Donald Trump đã khôi phục lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran đi qua Eo biển Hormuz. Mặc dù Mỹ cho biết sẽ đóng vai trò là bên bảo đảm an ninh trên tuyến hàng hải chiến lược này, Trump cũng công bố kế hoạch thu phí 20% (khoản bồi hoàn) đối với toàn bộ các lô hàng khác được hưởng sự bảo vệ này.

Phản ứng và kế hoạch của Iran:

Bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm vào các tàu thương mại Iran, Tehran tuyên bố sẽ không lùi bước và khẳng định tiếp tục xuất khẩu các nguồn tài nguyên của mình ra thị trường thế giới. Đồng thời, Iran cho biết đã tấn công hai siêu tàu chở dầu đang đi qua Eo biển Hormuz.

Bối cảnh thị trường:

Các đợt đáp trả quân sự liên tiếp giữa Washington và Tehran đang làm trì hoãn triển vọng sớm mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz. Diễn biến này làm dấy lên trở lại những lo ngại về lạm phát và gia tăng khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Cần lưu ý rằng lượng dầu thô tồn kho của Mỹ hiện đang ở mức rất thấp nếu so với những năm gần đây, còn dự trữ chiến lược đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thập niên 1980. Nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển không được khôi phục, giá dầu có thể tăng lên tới 100 USD/thùng. Trong trường hợp căng thẳng vẫn duy trì nhưng lưu lượng tàu chỉ được nối lại ở mức hạn chế, giá nhiều khả năng sẽ tiến tới vùng cung quan trọng 88–90 USD/thùng, nơi hội tụ nhiều ngưỡng kỹ thuật đáng chú ý.

Tồn kho và dự trữ chiến lược tại Mỹ

Lượng dầu tồn kho thương mại của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2018, trong khi dự trữ chiến lược ở mức thấp nhất kể từ thập niên 1980. Việc tồn kho và dự trữ tiếp tục suy giảm có thể làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng tại Mỹ, mặc dù quốc gia này gần như đã tự chủ hoàn toàn về nguồn cung. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Mỹ đã đóng vai trò là nguồn đệm cung ứng cho các quốc gia châu Á. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Biểu đồ dầu Brent trên khung thời gian D1

Giá dầu đã tăng hơn 20% so với vùng đáy cục bộ gần nhất vào thời điểm giao tháng và hiện đang tiến sát mức Fibonacci thoái lui 61,8% của nhịp tăng liên quan đến cuộc xung đột với Iran. Vùng 88 - 90 USD/thùng còn được củng cố bởi các đáy cục bộ trước đó và đường trung bình động 50 kỳ. Nguồn: xStation5