Giá dầu tăng nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc

Giá dầu phục hồi trong phiên hôm nay, được thúc đẩy bởi những tín hiệu về khả năng hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như sự cải thiện trong tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Gần đây, thị trường dầu mỏ đã trải qua những biến động đáng kể do căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – đồng thời cũng là những quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu – Mỹ và Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại leo thang đã tác động tiêu cực đến nhu cầu năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu giảm mạnh. Tuy nhiên, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bày tỏ thiện chí gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã góp phần giúp giá dầu tăng khoảng 2%. Hợp đồng dầu Brent tăng 1,8% lên 63,80 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 2,0%, vượt ngưỡng 60 USD/thùng.

Ngoài ra, tình hình Trung Đông cũng bắt đầu ổn định. Chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Israel có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vừa đạt được. Ông Trump tuyên bố chấm dứt giao tranh và cam kết tổ chức một hội nghị hòa bình tại Ai Cập nhằm chấm dứt vĩnh viễn xung đột ở Dải Gaza. Việc căng thẳng hạ nhiệt đã giúp giảm bớt lo ngại về sự ổn định của nguồn cung dầu từ khu vực quan trọng này, vốn gần đây gây ra nhiều biến động trên thị trường năng lượng.

Nguồn: xStation5

Dù có sự hạ nhiệt tạm thời, các nhà đầu tư vẫn thận trọng và theo dõi sát diễn biến cả ở mặt trận thương mại Mỹ - Trung cũng như tình hình tại Trung Đông. Cả hai yếu tố này sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc định hình biến động giá dầu và cục diện thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian tới.