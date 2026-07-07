📈 Giá Dầu tăng vọt 2%

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) tăng hơn 2% trong hôm nay, vượt 73 USD/thùng khi căng thẳng địa chính trị một lần nữa bùng phát tại eo biển Hormuz. Theo các báo cáo, ít nhất ba tàu thương mại đã bị hư hại, bao gồm một tàu chở LNG của Qatar, một siêu tàu chở dầu thô của Saudi Arabia và một tàu khác bị UAV tấn công.

Qatar cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công, gọi đây là "một hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" và là mối đe dọa đối với an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Đồng thời, Iran tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington tiếp tục đưa ra các đe dọa quân sự.

Các vụ tấn công tàu chở dầu mới đẩy giá dầu đi lên

Giá dầu tăng mạnh sau khi xuất hiện thông tin về các vụ tấn công mới tại một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết nhiều tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đã bị tấn công, với ít nhất ba tàu bị hư hại.

Vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến tàu chở LNG của Qatar Al-Rekayyat, bị một vật thể phóng trúng khi đang hoạt động gần bờ biển Oman. Một đám cháy đã bùng phát trong phòng máy, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phát nổ. Siêu tàu chở dầu thô của Saudi Arabia Wedyan cũng được cho là đã bị hư hại, trong khi một tàu khác bị UAV tấn công và chịu hư hỏng nhẹ về kết cấu. Theo các thông tin hiện có, không có thương vong hay sự cố tràn dầu.

Iran phủ nhận trách nhiệm nhưng từng cảnh báo các tàu

Mặc dù Iran chưa chính thức nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, truyền hình nhà nước Iran cho biết ít nhất một trong các tàu đã phớt lờ cảnh báo trước đó của lực lượng Iran về tuyến hàng hải được phép đi qua eo biển. Cả ba tàu được cho là đang di chuyển trên tuyến phía nam gần bờ biển Oman, khu vực mà Iran đã cảnh báo không nên sử dụng từ tuần trước.

Qatar và các nước vùng Vịnh lên án Iran

Bộ Ngoại giao Qatar mô tả vụ tấn công là "một hành vi vi phạm nghiêm trọng và rõ ràng luật pháp quốc tế", đồng thời cáo buộc Iran đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu. Doha kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động gây nguy hiểm cho giao thông hàng hải và yêu cầu Iran phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh từ các vụ tấn công.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cũng lên án vụ tấn công mà ông gọi là "tàn bạo" nhằm vào tàu chở LNG của Qatar, cho rằng đây là một bước leo thang nguy hiểm đe dọa sự ổn định của khu vực. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường cứng rắn trước các vụ tấn công tiếp theo.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi quan hệ ngoại giao ngày càng căng thẳng giữa Washington và Tehran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không quay lại bàn đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đưa ra các đe dọa quân sự. Các cuộc đàm phán hiện vẫn bị đình chỉ trong thời gian quốc tang kéo dài một tuần sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran qua đời.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ "hoàn tất công việc" trong việc xử lý Iran.

Vì sao eo biển Hormuz lại quan trọng?

Eo biển Hormuz vẫn là một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới. Trong điều kiện bình thường, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên giao dịch toàn cầu đi qua tuyến đường biển hẹp này. Điều đó đồng nghĩa chỉ cần các sự cố quân sự đơn lẻ cũng có thể nhanh chóng làm gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị trong giá năng lượng.

Hiện tại, thị trường vẫn chưa định giá một kịch bản gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, các vụ tấn công mới nhất cho thấy tình hình an ninh vẫn rất mong manh. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang hoặc hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị hạn chế, giá dầu và khí tự nhiên hoàn toàn có thể tăng mạnh hơn nữa.

Biểu đồ OIL (D1 và H1)

Dầu Brent đang phục hồi trong hôm nay và đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 30/06, tiến sát 74 USD/thùng.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5