Giá dầu thô giảm do lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Vào ngày thứ Sáu, giá dầu thô WTI giảm hơn 2%, xuống còn khoảng 59,90 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm nay. Nguyên nhân chính của đà giảm này là do thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas được ký kết, qua đó làm giảm rủi ro địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông. Thỏa thuận bao gồm việc Hamas trả tự do cho con tin và Israel rút quân khỏi Gaza, giúp trấn an tâm lý thị trường.

Mặc dù căng thẳng hạ nhiệt, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những thách thức cơ bản của thị trường. Thứ nhất, OPEC+ đang tăng sản lượng, dù với tốc độ chậm hơn dự kiến, điều này phần nào giảm bớt lo ngại về tình trạng dư cung nhưng chưa thể loại bỏ hoàn toàn.

Thứ hai, sự bất định về nhu cầu vẫn còn, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài hơn 10 ngày. Việc này đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ, có thể khiến tiêu thụ nhiên liệu giảm trong mùa đông sắp tới.

Kết quả là thị trường WTI đang cân bằng giữa yếu tố giảm rủi ro địa chính trị và áp lực từ dư cung cũng như nhu cầu suy yếu. Nếu không xuất hiện thêm căng thẳng hoặc gián đoạn nguồn cung mới, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong thời gian tới.

