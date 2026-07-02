Giá dầu tiếp tục giảm khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, kéo giá tiến sát mốc 70 USD

Hợp đồng tương lai dầu Brent tiếp tục giảm trong phiên thứ Năm, tiến sát 70 USD/thùng và gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng được tạo ra bởi xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Nhà đầu tư ngày càng định giá rủi ro gián đoạn nguồn cung kéo dài ở mức thấp hơn, khi sự chú ý chuyển trở lại các yếu tố cơ bản của thị trường, bao gồm các cuộc đàm phán Mỹ–Iran, cuộc họp OPEC+ sắp tới và triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu. Một yếu tố khác góp phần làm dịu thị trường là sự bình thường hóa dần của lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Thị trường định giá kịch bản hạ nhiệt căng thẳng

Dầu Brent giảm xuống khoảng 70,7 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ trước khi bùng phát xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Dầu chuẩn Mỹ WTI cũng giảm, lùi xuống dưới 67 USD/thùng.

Trong thời gian xảy ra xung đột, cả hai loại dầu đều tăng mạnh khi phần bù rủi ro địa chính trị leo thang. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng này hiện đã bị xóa bỏ sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày được thiết lập và các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài bắt đầu.

Eo biển Hormuz giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung

Một trong những động lực mạnh nhất đứng sau đợt giảm giá dầu gần đây là tình hình được cải thiện tại eo biển Hormuz. Lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến đường chiến lược này tiếp tục phục hồi, làm giảm bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trước khi xảy ra xung đột, khoảng 1/5 lượng dầu và các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu của thế giới đi qua eo biển này, khiến mọi thay đổi về căng thẳng trong khu vực đều trở thành yếu tố quan trọng tác động đến giá dầu.

Tồn kho dầu của Mỹ không đủ để hỗ trợ giá

Áp lực giảm giá tiếp tục gia tăng sau báo cáo mới nhất từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Tồn kho dầu thô giảm khoảng 2 triệu thùng, tuy nhiên mức sụt giảm này thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Dữ liệu này củng cố quan điểm rằng thị trường dầu toàn cầu vẫn đang được cung cấp tương đối dồi dào, qua đó hạn chế khả năng giá dầu tiếp tục tăng mạnh.

OPEC+ có thể tiếp tục tăng sản lượng

Sự kiện quan trọng tiếp theo đối với thị trường dầu sẽ là cuộc họp OPEC+ diễn ra vào cuối tuần này.

Theo các nguồn tin truyền thông, nhóm các nước sản xuất dự kiến sẽ nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 8. Nếu được xác nhận, đây sẽ là tháng thứ năm liên tiếp OPEC+ tăng sản lượng, phản ánh chiến lược từng bước khôi phục nguồn cung khi giá dầu hạ nhiệt.

Trong khi đó, OPEC gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 lần thứ hai liên tiếp, giảm từ 1,17 triệu xuống còn 970.000 thùng/ngày. Dù vậy, tổ chức này vẫn kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ duy trì khả năng chống chịu bất chấp những bất ổn địa chính trị.

Trọng tâm quay trở lại yếu tố vĩ mô khi biểu đồ dầu ngày càng tiêu cực (OIL, D1)

Khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, nhà đầu tư một lần nữa tập trung vào chính sách của các ngân hàng trung ương và triển vọng lạm phát. Giá dầu thấp hơn làm giảm nguy cơ lạm phát quay trở lại, qua đó có thể tạo điều kiện để các ngân hàng trung ương duy trì lập trường chính sách tiền tệ ít thắt chặt hơn.

Những tuần tới sẽ quyết định liệu các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran có thể mang lại một thỏa thuận lâu dài hay không. Nếu quá trình hạ nhiệt tiếp tục diễn ra và OPEC+ thực hiện đúng kế hoạch tăng sản lượng, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong nửa cuối mùa hè.

Xét trên góc độ kỹ thuật, bức tranh cũng đang trở nên ngày càng bất lợi đối với phe mua. Hợp đồng OIL hiện giảm khoảng 0,6% trong ngày, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã giảm xuống 27, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán sâu sau đợt lao dốc mạnh từ vùng 115–120 USD/thùng.

Nguồn; xStation5