Giá dầu tiếp tục lao dốc trong bối cảnh sản lượng OPEC tăng 📉 Saudi Arabia giảm giá

Hợp đồng tương lai dầu (OIL) giảm giá hôm nay, phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố quan trọng trên thị trường; tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent đã giảm hơn 15%. Thứ nhất, nguồn tin cho biết rủi ro về một cuộc tấn công trực tiếp của Mỹ vào Venezuela hiện ở mức thấp, dù khả năng này chưa bị loại trừ hoàn toàn trong tương lai. Thứ hai, Saudi Arabia đã hạ giá xuất khẩu dầu sang châu Á, trong khi OPEC tăng nhẹ sản lượng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dư cung kỷ lục vào năm 2026. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố mục tiêu của ông là đưa giá xăng tại Mỹ xuống mức 2 USD/gallon.

Mỹ loại trừ khả năng tấn công trên bộ tại Venezuela — Ít nhất là hiện tại

Các quan chức trong chính quyền Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ vào thứ Tư rằng Mỹ hiện không có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công trên bộ tại Venezuela và không có cơ sở pháp lý cho các hoạt động như vậy, theo các nguồn tin am hiểu về cuộc họp. Cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, và một đại diện của Văn phòng Cố vấn Pháp lý Nhà Trắng (OLC).

Theo ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp, việc cho phép tấn công các tàu nghi ngờ buôn lậu ma túy trên biển không bao gồm việc tấn công các mục tiêu trên đất liền tại Venezuela hoặc các quốc gia khác trong khu vực.

Tuy nhiên, chính quyền Trump dự kiến sẽ yêu cầu một ý kiến pháp lý mới cho phép tiến hành các hành động quân sự hạn chế mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội, dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện 16 cuộc tấn công vào các tàu nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng Caribbean và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.

Các hoạt động này dựa trên thông tin tình báo cho thấy các tàu này có liên hệ với 24 băng nhóm tội phạm và cartel ở Mỹ Latinh.

Thượng nghị sĩ Mark Warner thừa nhận năng lực tình báo mạnh mẽ của Mỹ nhưng đặt câu hỏi về việc sử dụng vũ lực sát thương, thay vì các biện pháp ngăn chặn tiêu chuẩn mà Tuần duyên Mỹ (Coast Guard) thường áp dụng.

Các nhà lập pháp khác, bao gồm Gregory Meeks, cũng bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của các chiến dịch này và việc thiếu bằng chứng rõ ràng cho thấy các mục tiêu bị tấn công có liên quan trực tiếp đến hoạt động buôn ma túy.

Các quan chức chính quyền khẳng định rằng mọi cuộc tấn công đều được tiến hành sau quy trình tình báo nghiêm ngặt, nhiều tầng, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Caribbean, bao gồm cụm tàu sân bay USS Ford, chỉ nhằm phục vụ các hoạt động chống ma túy và trinh sát, không phải để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Venezuela.

Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu hôm nay về Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh (War Powers Resolution) nhằm ngăn chặn các hành động quân sự chưa được Quốc hội phê chuẩn tại Venezuela. Đề xuất này do Thượng nghị sĩ Tim Kaine (D-Virginia) khởi xướng, được 15 nghị sĩ lưỡng đảng đồng bảo trợ, kêu gọi chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ chống lại Venezuela, trừ khi Quốc hội chính thức phê duyệt hành động quân sự hoặc tuyên chiến.

Ả Rập Xê Út hạ giá dầu bán sang châu Á xuống mức thấp nhất trong 11 tháng

Saudi Aramco đã giảm giá dầu thô chủ lực Arab Light giao tháng 12 cho khách hàng châu Á 1,20 USD/thùng, đưa mức giá chỉ còn cao hơn 1 USD so với chuẩn khu vực — mức thấp nhất trong 11 tháng qua.

Động thái này diễn ra sau khi OPEC+ quyết định tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026, phản ánh sự thận trọng trước dấu hiệu dư cung ngày càng rõ.

Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất lớn khác tạm thời ngừng kế hoạch tăng sản lượng bổ sung sau khi đã tăng nhẹ trong tháng 12, với lý do nhu cầu mùa đông yếu và ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu Nga.

Aramco cũng giảm giá các loại dầu Medium và Heavy thêm 1,40 USD/thùng, và giảm giá các loại Super Light và Extra Light thêm 1,20 USD/thùng cho khách hàng châu Á. Giá bán cho khu vực Bắc Mỹ được giảm 0,50 USD/thùng, trong khi giá cho khách hàng châu Âu và Địa Trung Hải vẫn giữ nguyên.

Sản lượng OPEC tăng nhẹ trong tháng 10

Theo khảo sát của Bloomberg, OPEC đã tăng sản lượng dầu thêm 50.000 thùng/ngày trong tháng 10, đạt 29,07 triệu thùng/ngày. Sản lượng tăng tại Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE và Kuwait được bù trừ một phần bởi mức giảm khoảng 120.000 thùng/ngày từ Libya và Venezuela.

Tháng 10 đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong quá trình khôi phục dần nguồn cung theo thỏa thuận OPEC+, khi Ả Rập Xê Út và các đồng minh chính tiếp tục phục hồi 1,65 triệu thùng/ngày sản lượng đã tạm dừng từ năm 2023.

Đầu năm nay, Riyadh gây bất ngờ cho thị trường khi đưa trở lại 2,2 triệu thùng/ngày sản lượng, nhằm giành lại thị phần, góp phần khiến giá dầu Brent giảm 14% kể từ đầu năm.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hiện cảnh báo nguy cơ dư cung kỷ lục vào năm 2026. Các thành viên OPEC+ đã thống nhất tuần trước rằng sau đợt tăng sản lượng tháng 12, họ sẽ tạm ngừng các đợt tăng tiếp theo trong quý I/2026 để phản ứng với điều kiện thị trường suy yếu. Riêng Ả Rập Xê Út đã tăng sản lượng thêm 40.000 thùng/ngày trong tháng 10, đạt trung bình 10,02 triệu thùng/ngày.

Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ — gồm các thành viên tham gia điều chỉnh sản lượng — sẽ diễn ra ngày 30/11, đồng thời với phiên họp đầy đủ của 22 quốc gia OPEC+ để xây dựng chiến lược cho năm 2026. Giá dầu thô kỳ hạn hôm nay giảm gần 1%, giao dịch quanh mức 63 USD/thùng.

Sản lượng dầu thô của Mỹ bắt đầu giảm nhẹ, tuy nhiên điều này được bù đắp bởi sản lượng OPEC tăng và tồn kho toàn cầu ở mức đủ cao.

(Nguồn: xStation5)

Nguồn: HFI Research