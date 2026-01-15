⏬Giá Dầu và Bạc giảm sau tuyên bố của Trump

Giá dầu lao dốc khi căng thẳng hạ nhiệt

Giá dầu đã giảm giá sau sáu phiên tăng liên tiếp. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ các tín hiệu từ Washington cho thấy khả năng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị:

Tạm dừng chiến lược: Tổng thống Trump cho biết ông có thể tạm thời chưa tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

Cam kết ngoại giao: Tổng thống khẳng định ông nhận được bảo đảm từ các nguồn tin rằng chính quyền Tehran sẽ chấm dứt việc sát hại những người tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Diễn biến giá: Dầu WTI đã giảm từ vùng gần 61 USD xuống dưới 60 USD/thùng. Dầu Brent cũng ghi nhận mức giảm mạnh 2,9%.

Cấu trúc thị trường: Giá hợp đồng tương lai hiện cho thấy thị trường đang ở trạng thái backwardation đến tháng 3/2027 - tức giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn ngắn - trước khi chuyển sang contango đáng kể ở các kỳ hạn xa hơn.

Bạc điều chỉnh sau giai đoạn mua vào “cuồng nhiệt”

Giá bạc, cùng với các kim loại quý khác, đã lùi bước khỏi các mức đỉnh kỷ lục gần đây. Đợt điều chỉnh này diễn ra sau giai đoạn mua vào được mô tả là “cuồng nhiệt” tại cả Mỹ và Trung Quốc:

Tạm hoãn thuế quan: Bạc lao dốc sau khi Tổng thống Trump quyết định chưa áp thuế mới đối với các khoáng sản quan trọng. Mức giảm ban đầu khoảng 4%, trong khi biến động trong phiên khiến giá trượt từ gần 93 USD xuống quanh 86 USD/ounce.

Thay đổi chính sách: Chính quyền Mỹ đề xuất đàm phán các thỏa thuận song phương và cân nhắc áp dụng “giá sàn” cho hàng nhập khẩu, thay vì thuế suất theo tỷ lệ phần trăm truyền thống.

So sánh diễn biến: Đà giảm của bạc bị khuếch đại bởi việc rủi ro địa chính trị suy giảm trên diện rộng; trong khi đó, vàng tỏ ra vững vàng hơn, chỉ giảm khoảng 0,4%.

Bối cảnh thị trường: Xoay vòng vốn hơn là suy yếu

Dù thị trường suy yếu trong ngày thứ Năm, các nhà phân tích cho rằng mức giảm hiện tại vẫn còn quá khiêm tốn để phá vỡ các xu hướng tăng mạnh đã hình thành xuyên suốt năm 2025 và đầu 2026. Quan điểm chung là thị trường đang trải qua quá trình xoay vòng dòng vốn, chứ chưa phải là sự đảo chiều xu hướng mang tính dài hạn.

Tâm lý nhà đầu tư còn được củng cố bởi kết quả kinh doanh vượt trội của TSMC. Nhà sản xuất chip hàng đầu này báo cáo lợi nhuận ròng quý IV đạt 505,7 tỷ Đài tệ (khoảng 16 tỷ USD), dễ dàng vượt dự báo của giới phân tích là 467 tỷ Đài tệ. Tin tức này đã thúc đẩy hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng điểm, dù cổ phiếu TSMC tại thị trường nội địa giảm nhẹ 1% sau khi chỉ tăng khiêm tốn trong phiên giao dịch ngoài giờ tại Mỹ.

