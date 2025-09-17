Đọc thêm

Giá đồng giảm 1,5% so với mức đỉnh trong 15 tháng 🚩

17:40 17 tháng 9, 2025

Giá đồng đang giảm khi thị trường phản ánh kỳ vọng sản lượng cao hơn tại Chile, phần nào bù đắp tác động từ đồng USD yếu hơn. Hiện tại, Chile là nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới (chiếm khoảng 25% nguồn cung toàn cầu) và dự báo sản lượng sẽ tăng trong năm nay bất chấp khó khăn tại một số mỏ chủ chốt.

Năm 2023, sản lượng đồng của Chile đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Đáng chú ý, giá đồng hiện đang điều chỉnh khỏi mức cao gần 15 tháng, một phần do đồng USD ổn định hơn và khả năng Fed đưa ra dự báo lạm phát “diều hâu” hơn (quyết định sẽ công bố lúc 01:00 sáng mai):

Trong khi đó, tại Chile:

 

  • Mỏ Escondida (BHP) ghi nhận sản lượng tăng 11% trong nửa đầu năm.

  • Collahuasi đang phục hồi sau giai đoạn khai thác quặng chất lượng thấp.

  • El Salvador đã tăng công suất sau khi tái phát triển.

 

Bộ trưởng Năng lượng & Khai khoáng Aurora Williams dự báo sản lượng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và năm tới, đạt kỷ lục 6 triệu tấn/năm vào 2027, đánh dấu sự đảo chiều sau suy thoái năm ngoái.

Các động lực tăng trưởng chính gồm:

  • Quá trình chuyển đổi năng lượng (nhu cầu đồng trong dây dẫn điện).

  • Mở rộng các trung tâm dữ liệu AI.

Tuy nhiên, cần lưu ý Chile trước đây đã nhiều lần không đạt mục tiêu tham vọng (Cochilco từng dự báo sản lượng >7 triệu tấn vào thời điểm hiện tại). Ngoài ra, Codelco – doanh nghiệp trụ cột của ngành – vẫn gặp khó khăn do nhiều năm thiếu đầu tư.

Copper (khung thời gian D1)

Hôm nay, giá đồng giảm hơn 1,5%, tiến gần vùng EMA50 (đường trung bình hàm mũ 50 ngày, màu cam).

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

