Giá đồng tương lai tăng hơn 3%

10:00 25 tháng 9, 2025

Giá đồng tăng vọt trước những lo ngại về việc đóng cửa một số mỏ lớn!

Giá đồng tăng mạnh trong phiên hôm qua, gắn liền trực tiếp với những gián đoạn tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mặt hàng này.

Hiện tại, giá đồng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái và chỉ còn cách đỉnh lịch sử 6%.

  • Một tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại mỏ Grasberg Block Cave ở Indonesia — một trong những mỏ lớn nhất thế giới — đã khiến sản lượng bị hạn chế.

Sự cố này làm dấy lên lo ngại của giới đầu tư về nguồn cung kim loại, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đồng liên tục tăng những năm gần đây nhờ quá trình chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của công nghệ dựa trên năng lượng tái tạo.

  • Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi một mỏ khai thác ở Peru — quốc gia sản xuất đồng lớn thứ hai thế giới — bị buộc phải đóng cửa. Các biện pháp hạn chế của chính phủ cùng với các cuộc biểu tình xã hội đã làm giảm mạnh hoạt động khai thác tại đây.

Sự kết hợp của những yếu tố này đang làm gia tăng bất ổn trên thị trường và đẩy giá đồng đi lên, với khả năng sẽ chạm mức kỷ lục mới trong tương lai gần.

Biểu đồ COPPER (khung thời gian D1)

 

Nguồn: xStation

