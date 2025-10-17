Thị trường nổi bật - EURUSD (17.10.2025)

Cặp tiền EUR/USD tăng 0,15% lên quanh mức 1,16995, được hỗ trợ bởi điều kiện chính trị cải thiện tại Pháp và sự suy yếu của đồng USD trong bối cảnh lo ngại về ngành ngân hàng Mỹ. Từ đầu tuần đến nay, cặp tiền này đã tăng giá, khi nhà đầu tư theo dõi sát sao dữ liệu châu Âu sắp công bố và cuộc gặp được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ và Nga, có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Đồng USD suy yếu dưới áp lực ngày càng lớn từ những lo ngại về sự ổn định của hệ thống ngân hàng Mỹ. Hai ngân hàng khu vực là Zions Bancorporation và Western Alliance Bancorp đã báo cáo các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến gian lận cho vay, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của toàn bộ khu vực tài chính. Điều này làm tăng rủi ro lây lan sang thị trường tín dụng rộng lớn hơn, vốn đã vận hành với mức chênh lệch tín dụng bất thường.

Kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể phải tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế và ổn định ngành ngân hàng. Kỳ vọng này gây áp lực tiêu cực lên đồng USD, khiến nó mất giá so với các đồng tiền chủ chốt.

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa và sự thiếu vắng các dữ liệu kinh tế then chốt càng tạo thêm áp lực, làm suy yếu vị thế của đồng bạc xanh trên thị trường ngoại hối.

Chỉ số USD (DXY), đo lường sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền G10 khác, giảm 0,1% và hướng đến mức thua lỗ hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 7. Diễn biến này phản ánh rõ rệt mối lo ngại ngày càng gia tăng của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế Mỹ và tác động của nó đến chính sách của Fed.

Chính trị tại Pháp ổn định hơn sau khi Thủ tướng Sebastien Lecornu vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai, làm giảm rủi ro chính trị trong khu vực.

Một yếu tố quan trọng khác là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra trong vài tuần tới. Đây là sự kiện thu hút nhiều sự chú ý của thị trường, bởi một thỏa thuận tiềm năng giữa hai cường quốc này có thể tác động đáng kể đến cục diện địa chính trị, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.