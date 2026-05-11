Giá hàng hóa tăng làm suy yếu đà tăng của thị trường châu Âu

Sáng thứ Hai ghi nhận giá dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng cao hơn, chủ yếu do thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Xác suất đạt được một thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia, theo cổng dự đoán Polymarket, đang giảm xuống - hiện nền tảng này chỉ đánh giá khoảng 40% khả năng điều đó xảy ra trước cuối tháng Sáu.

Hiện tại, một thùng Brent có giá ngay dưới 104 USD, trong khi giá khí đốt trên sàn Dutch TTF vào khoảng 45 USD/MWh.

Điều này gây áp lực lên các chỉ số châu Âu, trong đó CAC 40 của Pháp (-1,2%) nổi bật là chỉ số hoạt động kém nhất. STOXX 600 toàn châu Âu (-0,2%) và DAX của Đức (-0,4%) cũng đều chìm trong sắc đỏ, trong khi WIG20 của Ba Lan (+1%) là điểm sáng rõ ràng duy nhất.

Ở vị trí dẫn đầu bảng điện tử là các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và hàng hóa, vốn đang hưởng lợi từ triển vọng chiến tranh khó sớm kết thúc.

Hình 1: Bảng hiệu suất ngành ngân hàng châu Âu [biến động % trong 1 ngày] (11/05/2026)

Nguồn: xStation, 11/05/2026 (14:05)

Hình 2: Bảng hiệu suất ngành năng lượng châu Âu [biến động % trong 1 ngày] (11/05/2026)

Nguồn: xStation, 11/05/2026 (14:07)

Hình 3: Bảng hiệu suất ngành kim loại & khai khoáng châu Âu [biến động % trong 1 ngày] (11/05/2026)

Nguồn: xStation, 11/05/2026 (14:06)

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, tâm điểm hiện đang hướng về dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc. Cả CPI (lạm phát tiêu dùng) và PPI (lạm phát sản xuất) đều cao hơn đáng kể so với kỳ vọng. Đặc biệt, PPI gây lo ngại lớn hơn khi đạt mức cao nhất trong 45 tháng (2,8%) vào tháng Tư. Điều này phù hợp với dữ liệu chi tiết từ các báo cáo PMI gần đây, vốn đã cho thấy giá đầu vào tăng ngay cả trước khi chiến sự ở Trung Đông bùng phát.

Trong bối cảnh trên, đồng nhân dân tệ đang hoạt động tích cực - cặp USD/CNY đã phá xuống dưới mốc 6.80 trong những ngày gần đây, mức chưa từng thấy trong hơn ba năm qua.

Lạm phát tại Na Uy cũng đã tăng nhẹ. Chỉ số lạm phát lõi tăng lên 3,2%, cho thấy cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuần trước, Norges Bank đã nâng lãi suất chủ chốt lên 4,25%. Thị trường hiện đã định giá đầy đủ khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, đồng thời gán xác suất khoảng 40% cho khả năng có hai đợt tăng lãi suất trong giai đoạn được đề cập.

Michał Jóźwiak

XTB Financial Markets Analyst

michal.jozwiak@xtb.com