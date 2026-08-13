🚩Giá Hợp đồng Tương lai Nước cam gần mức đáy trong nhiều năm, Báo cáo CoT cho thấy điều gì?

Hợp đồng tương lai nước cam niêm yết trên ICE (ORANGE) đang giao dịch gần mức thấp nhất trong nhiều năm, trong khi báo cáo Commitments of Traders (COT) mới nhất đối với hợp đồng tương lai Frozen Concentrated Orange Juice (FCOJ) cho thấy sự thay đổi đáng kể trong vị thế đầu cơ. Các nhà đầu cơ lớn thuộc nhóm Managed Money vẫn duy trì vị thế bán ròng, nhưng trong tuần qua họ đồng thời tăng vị thế mua và cắt giảm đáng kể vị thế bán, khiến vị thế ròng dịch chuyển 444 hợp đồng theo hướng tích cực. Với tổng open interest chỉ ở mức 9.794 hợp đồng, mức thay đổi này đủ lớn để khó có thể xem đơn thuần là nhiễu thống kê. Trong khi đó, các nhà sản xuất và những thành viên thương mại khác đã gia tăng đáng kể vị thế bán, còn nhóm Other Reportables vẫn duy trì vị thế mua rõ rệt. Cấu trúc COT hiện chưa cho thấy một sự đảo chiều xu hướng hoàn toàn, nhưng vị thế đầu cơ trên FCOJ đang trở nên ít bi quan hơn đáng kể.

Managed Money vẫn bán ròng 1.136 hợp đồng: các quỹ nắm giữ 2.379 vị thế mua và 3.515 vị thế bán.

Thay đổi vị thế hàng tuần của Managed Money rõ ràng theo hướng tích cực: các quỹ tăng 200 vị thế mua và đóng 244 vị thế bán, cải thiện vị thế ròng thêm 444 hợp đồng.

Nhóm Producer/Merchant/Processor/User gia tăng vị thế phòng hộ phía bán, thêm 528 vị thế bán và giảm 47 vị thế mua.

Other Reportables vẫn duy trì vị thế mua ròng rõ rệt: 2.390 vị thế mua so với chỉ 169 vị thế bán, tương đương vị thế ròng +2.221 hợp đồng.

Open interest giảm 127 hợp đồng xuống còn 9.794 hợp đồng, trong khi bốn trader lớn nhất kiểm soát tới 42% tổng vị thế bán.

Thị trường nước cam đang đứng trước một thời điểm đáng chú ý khi giá đã giảm xuống quanh mức 139, những mức giá chưa từng xuất hiện trong nhiều năm, trong khi vị thế đầu cơ không còn phản ánh tâm lý cực kỳ bi quan. Vị thế ròng của các nhà đầu cơ hiện ở khoảng +1,1K hợp đồng, vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn nhưng cao hơn đáng kể so với những mức cực đoan được ghi nhận trong các giai đoạn bi quan nhất. Đáng chú ý là cơ cấu vị thế, khi phía mua của thị trường gần đây bắt đầu cho thấy dấu hiệu được xây dựng trở lại. Trong lịch sử, những biến động giá lớn nhất thường xảy ra khi diễn biến giá đi kèm với sự thay đổi rõ rệt trong vị thế, do đó cấu trúc hiện tại nên được xem là giai đoạn đầu của quá trình ổn định tâm lý thay vì xác nhận một sự đảo chiều xu hướng. Câu hỏi quan trọng đối với thị trường tương lai là liệu việc tiếp tục gia tăng vị thế mua và giảm vị thế bán quanh vùng giá thấp nhiều năm có bắt đầu đi cùng với sự phục hồi của giá hay không. Sự kết hợp này sẽ tạo ra tín hiệu mạnh hơn nhiều rằng áp lực bán đang bắt đầu mất đà.

Nguồn: XTB Research

Nguồn: CFTC

Managed Money: Vẫn bi quan, nhưng hướng đi của dòng tiền đang thay đổi

Managed Money vẫn là nhóm quan trọng nhất để đánh giá tâm lý đầu cơ. Các quỹ hiện nắm giữ 2.379 hợp đồng mua, 3.515 hợp đồng bán và 251 vị thế spread, khiến vị thế ròng ở mức -1.136 hợp đồng. Vị thế bán chiếm 35,9% tổng open interest, so với 24,3% đối với vị thế mua.

Thay đổi hàng tuần đáng chú ý hơn nhiều so với quy mô vị thế tuyệt đối. Managed Money đã tăng 200 hợp đồng mua đồng thời giảm 244 hợp đồng bán, cải thiện vị thế ròng thêm 444 hợp đồng, từ khoảng -1.580 lên -1.136.

Các quỹ đang đồng thời giảm đặt cược theo hướng giảm và tăng mức độ tiếp xúc với khả năng giá tăng. Đây là tín hiệu mạnh hơn so với trường hợp vị thế được cải thiện hoàn toàn nhờ hoạt động đóng vị thế bán. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đại diện cho một sự đảo chiều hoàn toàn của tâm lý, bởi Managed Money vẫn đang duy trì vị thế bán ròng rõ rệt.

Commercials gia tăng hoạt động phòng hộ phía bán

Nhóm Producer/Merchant/Processor/User, bao gồm các nhà sản xuất, thương nhân và những thành viên trực tiếp tham gia vào thị trường hàng hóa vật chất, đang nắm giữ 1.656 hợp đồng mua và 3.267 hợp đồng bán, tương đương vị thế bán ròng khoảng 1.611 hợp đồng. Trong tuần qua, vị thế mua giảm 47 hợp đồng, trong khi vị thế bán tăng mạnh 528 hợp đồng.

Động thái này không nên được diễn giải giống với việc các quỹ đầu cơ gia tăng vị thế bán. Đối với các nhà sản xuất, chế biến và người sử dụng hàng hóa vật chất, hợp đồng tương lai chủ yếu là công cụ quản lý rủi ro giá.

Do đó, việc gia tăng vị thế bán của nhóm thương mại có thể phản ánh hoạt động phòng hộ tăng lên thay vì kỳ vọng trực tiếp rằng giá FCOJ sẽ giảm. Đây là điểm khác biệt quan trọng khi diễn giải dữ liệu COT trên thị trường hàng hóa.

Other Reportables vẫn duy trì xu hướng tăng rõ rệt

Cơ cấu vị thế một chiều nhất hiện được nhìn thấy ở nhóm Other Reportables. Nhóm này nắm giữ 2.390 hợp đồng mua so với chỉ 169 hợp đồng bán, tạo ra vị thế mua ròng đáng kể +2.221 hợp đồng.

Trong tuần qua, vị thế mua tiếp tục tăng thêm 64 hợp đồng, trong khi vị thế bán giảm tới 303 hợp đồng. Vị thế mua của nhóm này hiện chiếm 24,4% tổng open interest, so với chỉ 1,7% đối với vị thế bán.

Other Reportables hiện tạo ra lực đối trọng rõ rệt với vị thế bi quan của Managed Money. Tuy nhiên, không nên xem nhóm này tương đương với các quỹ phòng hộ, bởi nhóm này bao gồm những trader lớn phải báo cáo vị thế nhưng không được phân loại vào các nhóm chính khác của CFTC.

Open interest thấp làm gia tăng tầm quan trọng của những thay đổi vị thế

Tổng open interest hiện ở mức 9.794 hợp đồng, giảm 127 hợp đồng so với tuần trước. FCOJ vẫn là một thị trường tương lai tương đối nhỏ, do đó dòng tiền tương ứng vài trăm hợp đồng có thể mang sức nặng đáng kể hơn nhiều so với các thị trường hàng hóa có thanh khoản cao nhất.

Riêng mức cải thiện 444 hợp đồng trong vị thế ròng của Managed Money trong một tuần đã tương đương khoảng 4,5% tổng open interest. Hơn nữa, bốn trader lớn nhất kiểm soát 42,0% tổng vị thế bán, trong khi tám trader lớn nhất kiểm soát tới 56,7%.

Mức độ tập trung cao của các vị thế bán làm gia tăng khả năng thị trường xuất hiện một nhịp đóng vị thế bán mạnh và nhanh. Nếu một số thành viên lớn đồng thời giảm vị thế bán, độ sâu thanh khoản tương đối hạn chế của thị trường FCOJ có thể khuếch đại biến động giá sau đó.

Báo cáo COT đang cho chúng ta biết điều gì về thị trường nước cam?

Đặc điểm quan trọng nhất của cấu trúc hiện tại là sự phân kỳ giữa quy mô vị thế tuyệt đối và động lượng của vị thế đầu cơ. Managed Money vẫn duy trì vị thế bán ròng đáng kể, nhưng đã cải thiện tới 444 hợp đồng chỉ trong một tuần thông qua việc đồng thời tăng vị thế mua và giảm vị thế bán.

Do đó, các báo cáo COT tiếp theo sẽ đặc biệt quan trọng. Nếu các quỹ tiếp tục tăng vị thế mua đồng thời giảm vị thế bán, điều này có thể cho thấy một sự thay đổi dần dần trong vị thế đầu cơ thay vì chỉ là một đợt đóng vị thế bán đơn lẻ. Một tín hiệu mạnh hơn nữa sẽ là Managed Money tiến về vị thế ròng trung lập trong khi open interest tăng.

Vị thế FCOJ xét về mặt tuyệt đối vẫn mang tính bi quan, nhưng dòng tiền đầu cơ rõ ràng đang trở nên ít bi quan hơn. Điều này chưa xác nhận một sự đảo chiều xu hướng bền vững, nhưng tốc độ cắt giảm vị thế bán khiến vị thế của các quỹ trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất cần theo dõi trong các báo cáo COT sắp tới.

Biểu đồ ORANGE (Khung D1)

Sau đợt giảm mạnh bắt đầu vào khoảng thời điểm chuyển giao giữa năm 2024 và 2025, thị trường nước cam đã không thể tạo ra một nhịp phục hồi bền vững và duy trì xu hướng giảm trong nhiều tháng. Các nỗ lực phục hồi liên tục bị giới hạn quanh “đường đi ít kháng cự nhất” của thị trường, hiện nằm quanh mức 150. Hợp đồng hiện đang giao dịch gần các mức đáy gần đây, tại những vùng giá từng được ghi nhận vào đầu năm 2022. Từ góc độ kỹ thuật, việc giá liên tục duy trì ở các mức thấp hơn cho thấy xu hướng tổng thể vẫn chịu áp lực, bất chấp sự cải thiện gần đây trong vị thế đầu cơ. Đáng chú ý, phiên giao dịch hợp đồng tương lai ORANGE hôm nay mở cửa lúc 19:05 giờ VN.

Nguồn: xStation5

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst