Giá khí đốt tự nhiên đang cố gắng phục hồi sau báo cáo của EIA 🔎

Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên Henry Hub của Mỹ (NATGAS) đang phục hồi sau phản ứng tiêu cực ban đầu trước dữ liệu mới từ EIA, cho thấy tồn kho giảm 71 tỷ feet khối (bcf), so với dự đoán là giảm 91 bcf. Số liệu trước đó cũng ghi nhận mức giảm lớn hơn nhiều, với tồn kho giảm 119 bcf.
Nguồn: xStation5
Trong quý 4/2025 và tháng 1/2026, hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên đã giảm mạnh, từ gần 5,30 USD/MMBtu trong nửa đầu tháng 12/2025 xuống còn 3,1 USD/MMBtu vào giữa tháng 1/2026.
Nguồn: xStation5
Theo dữ liệu của NOAA, nhiệt độ tại các bang phía Bắc nước Mỹ dự kiến sẽ phần lớn thấp hơn mức trung bình theo mùa trong giai đoạn từ 22 đến 28/1. Nếu dự báo này diễn ra, nhu cầu sưởi ấm có thể tăng cao hơn và hỗ trợ ổn định giá hợp đồng khí đốt tự nhiên quanh mức 3,5 USD/MMBtu.
Nguồn: NOAA, Climate Prediction Centre
