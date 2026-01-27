Giá khí đốt tự nhiên phục hồi 📈 Thời tiết khu vực Bờ Đông Hoa Kỳ được chú trọng

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Henry Hub của Mỹ (NATGAS) đang dần phục hồi trở lại sau khi bước sang kỳ hợp đồng mới và điều chỉnh từ đợt tăng mạnh của tuần trước, tiếp nối cú bứt phá đầu tuần rồi điều chỉnh từ vùng đỉnh cao nhất trong 3 năm. Đợt tăng trước đó chủ yếu được thúc đẩy bởi bão mùa đông Fern và tình trạng đóng băng sản lượng trên diện rộng tại các lưu vực khai thác trọng điểm.

Động lực tăng ban đầu đến từ phía nhu cầu. Tiêu thụ khí cho khu dân cư và thương mại đã tăng lên khoảng 69 tỷ feet khối (Bcf) vào thứ Hai – mức đỉnh theo mùa, thường chỉ xuất hiện trong những đợt rét đậm. Nhu cầu từ ngành điện cũng tăng vọt, với lượng khí đốt dùng để phát điện ước tính gần 50 Bcf, tương đương những ngày nóng nhất của mùa hè năm ngoái, nhưng lần này diễn ra trong bối cảnh mùa đông.

Trong ngắn hạn, câu hỏi then chốt là cú sốc nhu cầu này sẽ kéo dài bao lâu. Các dự báo cho thấy nhu cầu sẽ vẫn ở mức rất cao cho đến khi nhiệt độ bắt đầu dịu xuống vào đầu tuần tới, khiến thị trường vật chất tiếp tục trong trạng thái thắt chặt.

Trên đường cong hợp đồng tương lai, hợp đồng tháng gần nhất đang thể hiện đúng hành vi thường thấy của một hợp đồng sắp đáo hạn. Cụ thể, hợp đồng Nymex tháng 2 giảm khoảng 3% trước thời điểm đáo hạn vào thứ Tư, trong khi sự chú ý của thị trường chuyển dần sang các kỳ giao hàng tiếp theo.

Hợp đồng tháng 3 giảm khoảng 3,5% về quanh vùng 3,84 USD, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa tình trạng thiếu hụt nguồn cung tức thời và kỳ vọng thị trường sẽ sớm bình thường hóa. Đây là ví dụ điển hình của hiện tượng “backwardation” do thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Trụ cột thứ hai của câu chuyện là sự gián đoạn nguồn cung. Việc ngừng sản xuất đã xuất hiện trên nhiều khu vực tại Mỹ, ban đầu ước tính khoảng 2 Bcf mỗi ngày, sau đó nhanh chóng tăng lên tới 12 Bcf mỗi ngày, trong đó khu vực Permian và toàn vùng Vịnh Mexico chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tranh luận chính của thị trường hiện nay không còn là bão mùa đông có tác động hay không, mà là tốc độ phục hồi sản lượng sẽ nhanh đến mức nào. Kịch bản phổ biến là thị trường tiếp tục căng thẳng đến giữa tuần, sau đó nguồn cung sẽ phục hồi đáng kể vào cuối tuần.

Đợt điều chỉnh hiện tại không đồng nghĩa thị trường đã hoàn toàn hạ nhiệt. Nhà đầu tư đang bắt đầu định giá khả năng đợt lạnh đạt đỉnh và sản lượng dần phục hồi sau đó. Cho đến khi nhiệt độ và sản lượng thực sự trở lại bình thường, biến động cao vẫn sẽ là trạng thái chủ đạo.

NATGAS (khung thời gian M15)



Nguồn: xStation5

Dự báo thời tiết tại Mỹ cho thấy nhiệt độ lạnh có thể tiếp tục kéo dài dọc theo bờ biển phía Đông vào đầu tháng Hai.



Nguồn: NOAA, CPC