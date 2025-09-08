Giá Khí đốt tự nhiên xóa bớt mức tăng mạnh trước đó

Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên hôm nay tăng gần 2,0%, thu hẹp bớt đà tăng trước đó từng đạt được là 5%. Đợt tăng ban đầu được hỗ trợ bởi một số yếu tố. Trước hết, sản lượng trung bình đã giảm xuống khoảng 107 tỷ feet khối/ngày (bcfd), thấp hơn mức trung bình tháng 8 là hơn 108 bcfd. Bên cạnh đó, dự báo thời tiết gần đây cho thấy nhiệt độ trong vài ngày tới sẽ ấm hơn một chút, khiến tổng chỉ số nhu cầu làm mát và sưởi ấm cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tháng 9 là giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa làm mát và mùa sưởi ấm. Mặc dù nhu cầu tổng thể tại Mỹ có xu hướng giảm so với đỉnh điểm mùa hè, các bang phía nam vẫn duy trì nhu cầu điện mạnh cho điều hòa không khí.

Tuy nhiên, yếu tố thị trường chính hôm nay là tác động tâm lý từ khả năng hình thành bão nhiệt đới ở Vịnh Mexico. Dù cơn bão này không gây đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng khí đốt, nó vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường về nhu cầu.

Thách thức vẫn tồn tại với khí đốt tự nhiên

Bất chấp mức tăng trong ngày, nhiều yếu tố cản trở đà tăng trưởng vẫn đang đè nặng lên thị trường. Lượng tồn kho vẫn ở mức rất cao, hơn 5% so với mức trung bình 5 năm. Sản lượng cũng duy trì mạnh mẽ và hiện ở mức cao kỷ lục cho giai đoạn này. Xuất khẩu LNG vẫn ổn định, nhưng chưa có triển vọng tăng mạnh trong ngắn hạn.

Về kỹ thuật, giá khí tự nhiên đang thoái lui khỏi ngưỡng kháng cự được xác định bởi phạm vi điều chỉnh tháng 7. Giá cũng đã giảm xuống dưới đường trung bình động 50 kỳ, tương tự diễn biến cách đây chưa đầy 2 tháng. Nếu đây là khởi đầu cho việc quay lại xu hướng giảm, tín hiệu quan trọng sẽ là sự bứt phá xuống dưới đường trung bình động 14 kỳ quanh mức 2,95 USD. Miễn là giá vẫn nằm trên mức trung bình này, đợt phục hồi điều chỉnh có khả năng còn tiếp diễn.