🔴Giá khí tự nhiên TTF châu Âu giảm 7,5%

Giá khí tự nhiên tại châu Âu (chuẩn tham chiếu TTF của Hà Lan) đã giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ Hai. Hợp đồng gần nhất có thời điểm mất tới 8,5%, rơi xuống dưới 58 EUR/MWh. Trong tuần trước, giá đã nhiều lần đóng cửa trên 60 EUR/MWh. Mặc dù mức đỉnh trong ngày của tháng 3 vẫn cao hơn, nhưng mức đóng cửa cuối tuần trước là mức cao nhất kể từ năm 2023.

Liệu sự lạc quan của thị trường có thực sự hợp lý?

Trong ngắn hạn, đà giảm giá mang lại sự nhẹ nhõm cho thị trường. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản trong dài hạn vẫn đòi hỏi sự thận trọng cao:

Hạ nhiệt căng thẳng chỉ mang tính tạm thời: Việc các bên tạm ngừng giao tranh giúp thị trường bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn ngay lập tức đối với nguồn cung từ Vịnh Ba Tư.

LNG của Mỹ có xu hướng chảy về châu Âu: Chênh lệch giá hiện khiến việc vận chuyển LNG từ Mỹ sang châu Âu có lợi nhuận cao hơn so với châu Á, qua đó hỗ trợ nguồn cung cho khu vực này.

Giá vẫn ở mức cao: Mặc dù giảm mạnh trong ngày thứ Hai, giá khí đốt tại châu Âu vẫn cao hơn hơn 80% so với trước khi xung đột bùng phát vào tháng 2 và cao gấp đôi so với đầu năm.

Mức dự trữ vẫn thấp: Kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 55%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 71% của 5 năm gần nhất.

Nhập khẩu LNG suy giảm: Khối lượng LNG nhập khẩu trung bình trong 30 ngày gần đây vào châu Âu thấp hơn 23% so với mức trung bình 5 năm.

Các nhà cung cấp vẫn thận trọng: QatarEnergy đang chào thuê lại các tàu vận chuyển LNG đến hết tháng 10, cho thấy họ chưa vội khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua Vịnh Ba Tư.

Mức lấp đầy kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện ở khoảng 55%, tương đương năm 2021 – thời điểm giá khí đốt đã tăng lên 100 EUR/MWh vào tháng 9. Nguồn: Bloomberg Finance LP.

Liệu giá khí đốt có thể quay trở lại 100 EUR/MWh?

Nguy cơ giá khí đốt tăng mạnh trở lại, thậm chí kiểm định các vùng giá cao hơn, vẫn ở mức rất lớn. Tốc độ bổ sung dự trữ chưa được cải thiện, trong khi triển vọng tăng thêm nguồn cung vẫn còn hạn chế.

Lệnh ngừng bắn vẫn rất mong manh: Đợt giảm giá hiện tại xuất phát từ việc các cuộc tấn công tạm thời dừng lại, chứ chưa phải một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các chuyên gia của Citigroup cho rằng thị trường hiện cực kỳ nhạy cảm và chỉ một tiêu đề tin tức cũng có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng.

Cuộc chạy đua với mùa đông: Tiến độ bổ sung dự trữ chậm (55%) cùng những khó khăn về logistics làm gia tăng nguy cơ châu Âu không thể tích lũy đủ khí đốt trước mùa sưởi ấm.

Nhu cầu mùa hè tăng và cạnh tranh với châu Á: Các đợt nắng nóng tại cả châu Âu và châu Á khiến nhu cầu điện cho điều hòa tăng mạnh, từ đó làm gia tăng cạnh tranh đối với các lô hàng LNG trên thị trường giao ngay.

Diễn biến giá khí đốt hiện nay khá giống với năm 2021, khi giá đã tăng lên 100 EUR/MWh vào tháng 9. Nguồn: Bloomberg Finance LP.

Giá khí đốt là yếu tố then chốt đối với nền kinh tế châu Âu

Mặc dù nhu cầu khí đốt tăng mạnh nhất vào mùa đông do phục vụ sưởi ấm, nhưng phần lớn ngành công nghiệp châu Âu cũng phụ thuộc rất lớn vào khí tự nhiên. Điều này làm gia tăng đáng kể chi phí sản xuất và làm suy giảm năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong các lĩnh vực như hóa dầu và luyện kim. Do đó, điều kiện thương mại (terms of trade) của đồng euro gần như có tương quan hoàn toàn với giá khí đốt, dẫn đến những biến động đáng kể của cặp EURUSD.

Diễn biến TTF và EURUSD từ năm 2025. Đáng chú ý, các mức giá khí đốt tương tự trong năm 2025 từng kéo EURUSD xuống rất gần ngưỡng ngang giá (parity). Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB.

Trong ngắn hạn, mối tương quan này cũng rất rõ ràng. Nếu giá khí đốt giảm về khoảng 40 EUR/MWh, EURUSD có thể có cơ hội tăng lên vùng 1,18. Nguồn: xStation5.

Hiện tại, giá TTF đang bước vào nhịp điều chỉnh và tạm dừng tại vùng Fibonacci thoái lui 23,6%. Vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tiếp theo nằm quanh 52 EUR/MWh. Nguồn: xStation5.