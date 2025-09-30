Giá lúa mì giảm xuống mức đáy trong một tháng!📉

Giá lúa mì đang giảm gần 2,5% trong hôm nay, phản ứng trước dữ liệu mới nhất từ USDA, cho thấy lượng tồn kho lúa mì tăng mạnh so với năm ngoái. Nguồn cung dồi dào hơn trên thị trường đã tạo áp lực cung và khiến nhà đầu tư cắt giảm các vị thế mua, dẫn đến một nhịp điều chỉnh giá mạnh.
Sự gia tăng tồn kho lúa mì có thể đến từ nhiều yếu tố, nhưng hiện tại nguyên nhân chính là xuất khẩu giảm sút. Báo cáo cho thấy tồn kho tăng cả ở các trang trại lẫn trong kho ngoài trang trại, cho thấy nguồn cung trong toàn chuỗi hiện đang ở mức cao.
Biểu đồ WHEAT (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Giá lúa mì đang giảm xuống mức đáy của nửa cuối tháng 8, di chuyển trong kênh đi ngang hẹp từ 535 đến 506. Nếu tiếp tục giảm, giá có thể sẽ kiểm tra lại cận dưới của xu hướng giảm dài hạn.
