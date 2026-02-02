⚠️Giá Vàng bật tăng sau khi chạm mức $4.400

Giá vàng đang thu hẹp đáng kể đà giảm, bật tăng từ khu vực gần 4.400 USD/oz lên quanh 4.700 USD/oz. Đáng chú ý, nhịp hồi này diễn ra ngay tại mức thoái lui Fibonacci 50,0% của xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 8/2025. Bên cạnh đó, vùng đệm giữa đường trung bình động đơn giản (SMA) 25 ngày và 50 ngày hiện vẫn được giữ vững.

Đợt giảm giá của vàng vào ngày thứ Sáu là một trong những phiên sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử, tuy nhiên chưa vượt quá 10%. Trái lại, bạc có thời điểm giảm hơn 30%. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Cần nhấn mạnh rằng cấu trúc nhu cầu của vàng khác biệt cơ bản so với bạc. Trên thị trường vàng, không xuất hiện các tín hiệu cực đoan tương tự từ thị trường quyền chọn, cũng như không có lo ngại nghiêm trọng về việc giao nhận vàng vật chất. Tuy vậy, bối cảnh lịch sử vẫn rất quan trọng: trong quá khứ, các nhịp điều chỉnh của vàng từ đỉnh mọi thời đại có thể lên tới 40%, dù mức điều chỉnh lớn nhất kể từ năm 2020 chỉ vào khoảng 20%.

Phân tích giai đoạn từ 2020 đến nay, mức điều chỉnh tối đa của vàng đạt 20%. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Nếu giá đóng cửa ngày nằm trên 4.750 USD/oz, điều này có thể phát tín hiệu rằng đợt điều chỉnh của vàng đã kết thúc. Khi đó, giá có thể sẽ nhanh chóng quay lại mốc tâm lý 5.000 USD/oz. Ngược lại, nếu vàng kết phiên gần 4.500 USD, khả năng điều chỉnh sâu hơn vẫn hiện hữu, với kịch bản giá lùi về đường xu hướng dài hạn trong vùng 4.000 - 4.200 USD/oz.

