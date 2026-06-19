🚩 Giá vàng giảm 1,5% sau khi Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng năm 2026

- Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng vào cuối năm xuống còn 4.900 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất.
- Trước đó, ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức 5.300 USD/ounce.
- Kim loại quý này tiếp tục kéo dài đà giảm bắt đầu sau cuộc họp chính sách của Fed, lùi về quanh 4.150 USD/ounce.
- Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng vào cuối năm xuống còn 4.900 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất.
- Trước đó, ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức 5.300 USD/ounce.
- Kim loại quý này tiếp tục kéo dài đà giảm bắt đầu sau cuộc họp chính sách của Fed, lùi về quanh 4.150 USD/ounce.
Giá vàng đang giảm trên các thị trường toàn cầu trong hôm nay và việc Goldman Sachs hạ mục tiêu giá vàng xuống 4.900 USD được xem là phù hợp với bối cảnh hiện tại của thị trường kim loại quý, nơi tâm lý nhà đầu tư tiếp tục hạ nhiệt sau đợt tăng mang tính đầu cơ hồi đầu năm. Sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, giới đầu tư đã chuyển sự chú ý khỏi các rủi ro địa chính trị để quay trở lại tập trung vào chính sách của Fed và sức mạnh của đồng USD, khiến vàng đang hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp.
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Nhà đầu tư nhanh chóng quay trở lại định giá kịch bản lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Mặc dù Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng thông điệp từ cuộc họp được thị trường đánh giá là mang tính "diều hâu". Một số nhà hoạch định chính sách vẫn cho rằng còn dư địa để có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.
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Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên, trong khi đồng USD mạnh nhất trong hơn một năm. Điều này tạo ra môi trường bất lợi đối với vàng – tài sản không mang lại lợi suất và thường kém hấp dẫn hơn khi các tài sản sinh lãi có mức lợi nhuận cao hơn.
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Hiện tại, thị trường đang định giá xác suất hơn 80% Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm, qua đó hạn chế nhu cầu đầu tư vào kim loại quý.
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Một yếu tố bất định khác cũng xuất hiện sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran bị hoãn lại. Mặc dù thỏa thuận tạm thời vẫn còn hiệu lực, nhưng thị trường đã bắt đầu đặt câu hỏi về tính bền vững của thỏa thuận trong dài hạn.
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Giá dầu phục hồi trong phiên thứ Sáu, nhưng tính chung cả tuần vẫn chịu áp lực đáng kể. Kỳ vọng lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ dần trở lại bình thường đã làm giảm phần bù rủi ro địa chính trị trong giá năng lượng.
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Đà suy yếu cũng lan rộng trên toàn bộ nhóm kim loại. Bạc giảm khoảng 2%, bạch kim mất khoảng 1,5%, trong khi đồng cũng chịu áp lực, cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng hơn với toàn bộ thị trường hàng hóa.
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Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kỳ vọng đối với chính sách của Fed. Chừng nào thị trường còn tiếp tục định giá mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ, tiềm năng tăng giá của kim loại quý này nhiều khả năng sẽ vẫn bị hạn chế.
GOLD (H1)
Nguồn: xStation5
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