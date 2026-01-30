Giá vàng giảm mạnh 5% 🚨 Thị trường Kim loại quý điều chỉnh.

Hoạt động chốt lời quy mô lớn cùng với áp lực gia tăng lên các vị thế mua (long) sử dụng đòn bẩy đang đè nặng lên thị trường kim loại quý trong ngày hôm nay. Giá vàng giảm gần 5%, và mức điều chỉnh so với đỉnh lịch sử hiện đã vào khoảng 10%. Bạc cũng lao dốc mạnh, giảm gần 8%. Palladium mất gần 9%, trong khi bạch kim giảm tới 10%.

Động thái này diễn ra bất chấp việc các ngân hàng lớn như JPMorgan và UBS nâng dự báo giá, cho thấy động lượng ngắn hạn hiện đang quay sang bất lợi cho kim loại quý. RSI của vàng đã lao dốc mạnh hôm qua, từ khoảng 89 xuống dưới 28, trong một trong những đợt bán tháo kim loại quý lớn nhất trong lịch sử thị trường hiện đại.

Hiện tại, giá vàng đang kiểm định đường EMA200 (đường màu đỏ) quanh vùng 5.100 USD/ounce. Biến động vẫn ở mức rất cao và phe mua có thể sẽ cố gắng đảo chiều xu hướng trong thời gian ngắn. Một vùng hỗ trợ tiềm năng khá mạnh được xác định quanh 4.600–4.700 USD/ounce (tương ứng 1 độ lệch chuẩn).

GOLD (H1)



Nguồn: xStation5

Trên khung thời gian ngày, biên độ điều chỉnh hiện tại có cấu trúc xấp xỉ 1:1 so với nhịp giảm hồi tháng 10. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đợt điều chỉnh mới nhất diễn ra sau một nhịp tăng trước đó rất mạnh, điều này làm gia tăng khả năng xuất hiện mức điều chỉnh sâu hơn.

Nguồn: xStation5