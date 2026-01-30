Giá vàng giảm mạnh 5% 🚨 Thị trường Kim loại quý điều chỉnh.

Hoạt động chốt lời quy mô lớn cùng với áp lực gia tăng lên các vị thế mua (long) sử dụng đòn bẩy đang đè nặng lên thị trường kim loại quý trong ngày hôm nay. Giá vàng giảm gần 5%, và mức điều chỉnh so với đỉnh lịch sử hiện đã vào khoảng 10%. Bạc cũng lao dốc mạnh, giảm gần 8%. Palladium mất gần 9%, trong khi bạch kim giảm tới 10%.
Động thái này diễn ra bất chấp việc các ngân hàng lớn như JPMorgan và UBS nâng dự báo giá, cho thấy động lượng ngắn hạn hiện đang quay sang bất lợi cho kim loại quý. RSI của vàng đã lao dốc mạnh hôm qua, từ khoảng 89 xuống dưới 28, trong một trong những đợt bán tháo kim loại quý lớn nhất trong lịch sử thị trường hiện đại.
Hiện tại, giá vàng đang kiểm định đường EMA200 (đường màu đỏ) quanh vùng 5.100 USD/ounce. Biến động vẫn ở mức rất cao và phe mua có thể sẽ cố gắng đảo chiều xu hướng trong thời gian ngắn. Một vùng hỗ trợ tiềm năng khá mạnh được xác định quanh 4.600–4.700 USD/ounce (tương ứng 1 độ lệch chuẩn).
GOLD (H1)
Nguồn: xStation5
Trên khung thời gian ngày, biên độ điều chỉnh hiện tại có cấu trúc xấp xỉ 1:1 so với nhịp giảm hồi tháng 10. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đợt điều chỉnh mới nhất diễn ra sau một nhịp tăng trước đó rất mạnh, điều này làm gia tăng khả năng xuất hiện mức điều chỉnh sâu hơn.
Nguồn: xStation5
Bong bóng kim loại quý đã vỡ chưa? ❓ BẠC lao dốc hơn 33% chỉ trong một ngày 🚨
Lockheed Martin: Đỉnh điểm của căng thẳng toàn cầu và định giá
EUR/USD giảm 0,5% sau khi công bố báo cáo lạm phát PPI của Mỹ🚨
⏬Bạc rớt mốc $100, Vàng xuyên thủng $5000
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.