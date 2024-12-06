Giá vàng giật quét để ‘dọn đường’ cho NFP !?

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Sau chuỗi ngày đi ngang quanh khu vực 2.635 - 2.655 USD/oz suốt từ đầu tuần này, giá vàng bắt đầu biến động mạnh hơn khi rơi xuống mốc 2.612 USD/oz hồi sáng sớm nay. Mức thấp nhất trong vòng gần 10 phiên giao dịch, sau khi báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ghi nhận một đợt thanh lý mạnh mẽ, với 28,6 tấn vàng trị giá 2,1 tỷ USD đã rút khỏi các quỹ ETF trong tháng 11.

Cũng theo báo cáo của WGC, các quỹ niêm yết tại châu Á đã bán tháo 2,2 tấn vàng, chấm dứt chuỗi 20 tháng liên tiếp mua ròng. Được đánh giá là do sức hút của các kênh đầu tư sinh lời nhiều hơn như chứng khoán hay crypto đã lấy đi sức hấp dẫn của vàng.

Dù vậy thì giá trị của vàng trong dài hạn vẫn được các nhà đầu tư đánh giá cao trong bối cảnh bất ổn nhiều nơi trên thế giới liên tiếp ra và môi trường lãi suất thấp sắp tới. Thị trường dự kiến khả năng hơn 70% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp chính sách tháng 12.

Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1

Nguồn: xStation5

Trước tin tức quan trọng nhất của tuần giao dịch này - NFP tháng 11, giá vàng giật quét mạnh mẽ cả hai đầu buy lẫn sell. Dường như để “dọn đường” cho một phiên giao dịch cuối tuần đầy biến động, mà khả năng di chuyển theo một hướng là rất cao.

Cụ thể, sau khi bẻ gãy đường trendline tăng (nét đứt) sau 4 lần kiểm tra, giá vàng cũng đâm thẳng xuống mức đáy gần hỗ trợ quan trọng 2.610 USD. Kết hợp với khối lượng bắt đáy không quá lớn đang cho thấy phe bán có lợi trong phiên cuối tuần. Nếu đâm thủng mức đáy 2.605 USD, giá vàng có thể nối dài đà bán tháo trong phần còn lại của tháng 12.

Vì vậy nên phản ứng tăng giá mạnh mẽ sáng nay được người mua kích hoạt để tránh kịch bản trên diễn ra. Báo cáo NFP sẽ là một động lực tuyệt vời để giá tiếp tục hồi phục một cách bền bỉ.