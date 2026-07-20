GOLD - Áp lực điều chỉnh khi rủi ro từ lạm phát và căng thẳng vẫn gia tăng

Giá vàng đang bước vào giai đoạn quan trọng khi áp lực điều chỉnh vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh thị trường gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Sau khi giảm khoảng 3% trong tuần gần nhất - mức giảm mạnh nhất trong vòng 6 tuần - giá vàng vẫn bảo toàn được vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh 4.000 USD/oz. Tuy nhiên, khả năng duy trì trên vùng giá này đang chịu nhiều sức ép khi các yếu tố bất lợi đối với kim loại quý đồng loạt xuất hiện, đặc biệt là đà tăng mạnh của giá năng lượng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài.

Việc quan sát diễn biến quanh mốc 4.000 USD/oz sẽ cung cấp tín hiệu rõ ràng cho việc, liệu đây chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng dài hạn hay là tín hiệu mở đầu cho một chu kỳ giảm sâu hơn của vàng.

Giá dầu tăng làm gia tăng rủi ro lạm phát

Một trong những yếu tố đang gây áp lực lớn nhất lên giá vàng hiện nay là sự phục hồi mạnh của giá dầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Trong tuần vừa qua, giá dầu đã tăng khoảng 12% khi các hoạt động quân sự và cảnh báo giữa Mỹ và Iran gia tăng. Bước sang đầu tuần mới, giá dầu Brent tiếp tục tăng lên trên 90 USD/thùng, trong khi dầu WTI duy trì quanh mức 84,5 USD/thùng. Diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại về một làn sóng lạm phát mới, đặc biệt khi giá năng lượng có tác động trực tiếp tới chi phí sản xuất và tiêu dùng toàn cầu.

Đối với thị trường vàng, đây là một tín hiệu bất lợi. Nếu áp lực lạm phát kéo dài, Fed có thể buộc phải duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian lâu hơn nhằm kiểm soát giá cả. Môi trường “lãi suất cao kéo dài” thường gây áp lực lên vàng do kim loại quý không tạo ra lợi suất, trong khi lợi suất trái phiếu và đồng USD có xu hướng tăng

Fed là biến số trung tâm quyết định xu hướng tiếp theo của vàng

Diễn biến chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất chi phối kỳ vọng của thị trường vàng. Sau khi giảm khoảng 30% từ mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 1, nhiều yếu tố tiêu cực đã phần nào được phản ánh vào giá vàng, bao gồm đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất suy giảm.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa hoàn toàn định giá rủi ro từ một kịch bản lạm phát kéo dài. Nếu giá dầu tiếp tục tăng và lạm phát Mỹ giảm chậm hơn dự kiến, Fed có thể trì hoãn quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong môi trường đó, vàng sẽ tiếp tục chịu sức ép từ hai yếu tố chính:

Lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao;

Đồng USD tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường ngoại hối.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng suy yếu hoặc áp lực lạm phát hạ nhiệt rõ rệt, kỳ vọng Fed giảm lãi suất có thể nhanh chóng quay trở lại, tạo động lực hỗ trợ mới cho vàng.

Xu hướng dài hạn vẫn được hỗ trợ

Dù chịu áp lực trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực nhờ các yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, nhu cầu phòng vệ trước bất ổn địa chính trị và lo ngại về mức nợ công toàn cầu tiếp tục là những động lực quan trọng đối với kim loại quý. Bên cạnh đó, vai trò của vàng như một tài sản lưu trữ giá trị trong môi trường lạm phát dài hạn vẫn chưa thay đổi. Điều này giúp hạn chế rủi ro giảm sâu ngay cả khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh. Hiện tại, diễn biến giá vàng cho thấy thị trường có thể đang trong giai đoạn tích lũy sau chu kỳ tăng mạnh, thay vì bước vào một xu hướng giảm dài hạn.

Thị trường tập trung vào địa chính trị và tín hiệu từ ECB

Trong tuần này, thị trường vàng được dự báo sẽ thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ, do đó biến động giá nhiều khả năng sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Sự kiện đáng chú ý nhất là cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Mặc dù phần lớn thị trường kỳ vọng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này, khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 9 vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Nhìn chung, vàng đang đứng trước giai đoạn quyết định khi phải cân bằng giữa hai lực tác động trái chiều:

Áp lực giảm giá: lạm phát từ giá dầu, đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu tăng và nguy cơ Fed duy trì lãi suất cao.

Động lực hỗ trợ: nhu cầu trú ẩn, mua vàng của ngân hàng trung ương và bất ổn kinh tế - chính trị toàn cầu.

Trong ngắn hạn, vùng 4.000 USD/oz sẽ tiếp tục là "điểm cân bằng" quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Từ góc nhìn kỹ thuật, vùng 4.000 USD/oz hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng đối với vàng. Đây không chỉ là một mức giá có ý nghĩa về mặt biểu đồ mà còn là một ngưỡng tâm lý lớn đối với nhà đầu tư.

Trong bốn tuần gần nhất, vàng đã nhiều lần giảm xuống dưới vùng giá này nhưng nhanh chóng phục hồi, cho thấy lực cầu vẫn đang hấp thụ áp lực bán. Điều này phản ánh niềm tin của thị trường rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, việc liên tục kiểm định vùng hỗ trợ cũng cho thấy động lực tăng giá đang suy yếu. Nếu vàng mất hoàn toàn mốc 4.000 USD/oz, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh sâu hơn khi các nhà đầu tư ngắn hạn giảm tỷ trọng nắm giữ.