🛢️Oil (Brent) giảm xuống dưới mức 90 USD

Điều gì đang xảy ra ở Trung Đông?

Lực lượng Mỹ đã tiến hành ngày không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào các cơ sở quân sự, hệ thống phòng không và mạng lưới thông tin liên lạc của Iran. Các cuộc tấn công của Mỹ được đẩy mạnh sau khi hai công dân Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran nhằm vào một căn cứ ở Jordan. Ngoài ra, Tehran cũng đã tấn công các mục tiêu tại Bahrain (nơi đặt Hạm đội 5 của Mỹ), Kuwait và Iraq.

Hoạt động của tàu thuyền và tàu chở dầu qua eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu – gần như đã đình trệ sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại. Một số tàu cố gắng di chuyển với thiết bị phát tín hiệu (transponder) tắt, tuy nhiên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang tìm cách ngăn chặn giao thông hàng hải thông qua các cuộc phong tỏa và tấn công. Bên cạnh đó, Iran cũng đã kêu gọi lực lượng Houthi tại Yemen phong tỏa eo biển Bab al-Mandab ở Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Căng thẳng trên thị trường nhiên liệu và hàng hóa

Giá dầu Brent đã vượt 90 USD/thùng lần đầu tiên sau hơn 5 tuần, nhờ phần bù rủi ro địa chính trị gia tăng. Giá xăng tại Mỹ cũng quay trở lại trên 4 USD/gallon, tạo thêm áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Ngoài ra, biên lợi nhuận lọc dầu 3-2-1 (3-2-1 crack spread) đã tiến sát 70 USD/thùng, phản ánh mức độ căng thẳng rất lớn trên thị trường nhiên liệu. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Nga đã tạm ngừng xuất khẩu gần như toàn bộ các sản phẩm dầu mỏ chủ chốt.

Ngoại giao và cơ hội đảo chiều (TACO)

Mặc dù các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, phía Iran cho biết các hoạt động ngoại giao vẫn đang được duy trì, với các đề xuất được chuyển thông qua các bên trung gian, chủ yếu là Qatar và Pakistan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Iran đã phát đi tín hiệu mong muốn nối lại đàm phán, đồng thời trong nội bộ chính quyền Iran cũng xuất hiện sự chia rẽ giữa phe ủng hộ thỏa thuận và phe cứng rắn.

Liệu chúng ta sắp chứng kiến một bước ngoặt ngoại giao?

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran từ ngày thứ Tư. Thị trường coi đây là một chiến lược gây sức ép tối đa. Việc Mỹ gia tăng áp lực quân sự có thể chỉ là bước đệm nhằm buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán (hay còn gọi là khoảnh khắc TACO). Nếu căng thẳng được hạ nhiệt, phần bù rủi ro địa chính trị trên giá dầu có thể nhanh chóng biến mất, kéo theo một đợt điều chỉnh mạnh của thị trường.

Hiện tại, giá dầu đã giảm từ vùng đỉnh trong ngày quanh 90 USD/thùng xuống còn khoảng 88 USD/thùng, tương đương mức đóng cửa hôm thứ Sáu. Thị trường dầu mỏ vẫn đang trong trạng thái rất căng thẳng và Goldman Sachs vẫn dự báo giá có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, xét đến tiền lệ và phong cách điều hành của Donald Trump, bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào cũng có thể khiến giá dầu điều chỉnh khoảng 5–10%.

Hiện tại, kể từ khi xung đột bùng phát, giá dầu Brent danh nghĩa đã tăng hơn 27%. Lịch sử cho thấy ngay cả ở giai đoạn căng thẳng như hiện nay, thị trường vẫn có thể biến động mạnh theo cả hai hướng. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Giá dầu hiện đang giảm trở lại đúng vùng giá đóng cửa hôm thứ Sáu. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 86–87 USD/thùng. Nếu xung đột tiếp tục leo thang từ thời điểm hiện tại, giá dầu có thể tăng lên vùng Fibonacci thoái lui 50–61,8%. Ngược lại, nếu Tổng thống Trump tuyên bố nối lại đàm phán, giá dầu có thể giảm về vùng 84–85 USD/thùng. Nguồn: xStation5