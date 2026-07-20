Tin đầu ngày: Giá dầu vượt mốc 90 USD khi AI Trung Quốc đè nặng lên cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán (Phố Wall)
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Phiên giao dịch thứ Sáu tại Phố Wall khép lại với làn sóng bán tháo lan rộng, bao trùm gần như toàn bộ thị trường.
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Chỉ số Dow Jones giảm 0,8%, S&P 500 giảm 1%, trong khi Nasdaq, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, mất tới 1,4%.
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Áp lực bán mạnh nhất dồn vào nhóm cổ phiếu công nghệ, khi Netflix đóng cửa phiên với mức giảm 7% sau kết quả kinh doanh quý gây thất vọng.
Địa chính trị và Xung đột Trung Đông
- Tình hình Trung Đông vẫn là tâm điểm chú ý hàng đầu của giới đầu tư.
- Mỹ đã thực hiện đêm không kích thứ chín liên tiếp nhắm vào các mục tiêu tại Iran.
- Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), các hành động này nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, bao gồm cả khả năng tấn công tàu buôn tại khu vực eo biển Hormuz.
- Xung đột đang dần lan rộng sang các khu vực khác trong vùng.
- Đã ghi nhận các vụ phóng tên lửa từ Kuwait nhắm vào Iran, các vụ nổ tại khu vực phía nam nước này, cùng nhiều cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh (bao gồm Kuwait, Jordan và Bahrain).
- Căng thẳng leo thang làm gia tăng nguy cơ xung đột quân sự mở rộng và gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa năng lượng.
- Theo các nguồn tin từ Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn hơn với Iran bằng cách đẩy nhanh việc triển khai lực lượng quân sự trong khu vực.
- Việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự càng làm dấy lên lo ngại rằng các hành động sắp tới có thể vượt xa quy mô những chiến dịch giới hạn trước đây.
- Ngoại trưởng Iran cho biết các cuộc đàm phán ngoại giao chỉ nên bắt đầu sau khi Tehran giành được lợi thế quân sự, cho thấy nước này chưa sẵn sàng cho một thỏa hiệp nhanh chóng.
Hàng hóa năng lượng
- Một yếu tố khác khiến thị trường dầu mỏ thêm phần bất an là thông tin từ Iran về việc gài mìn và kích nổ hai tàu chở dầu tại eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới.
- Iran cũng đã tiến hành thêm một đợt tấn công tên lửa mới nhắm vào khu vực Vịnh Ba Tư.
- Thị trường đã nhanh chóng phản ánh mức rủi ro địa chính trị gia tăng này vào giá, trong bối cảnh khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua eo biển Hormuz.
- Nếu hoạt động vận chuyển qua đây bị hạn chế, nguồn cung dầu có thể sụt giảm đáng kể.
- Kết quả là giá dầu Brent một lần nữa vượt mốc 90 USD/thùng, khi nhà đầu tư bắt đầu tính đến kịch bản xung đột tiếp tục leo thang và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.
Trí tuệ nhân tạo & Ngành bán dẫn
- Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là chủ đề trọng tâm thứ hai chi phối thị trường.
- Công ty AI Trung Quốc Moonshot đã quyết định tạm thời giới hạn số lượng đăng ký mới cho mô hình Kimi K3 của mình, do nhu cầu sử dụng sản phẩm vượt quá năng lực hạ tầng tính toán hiện có.
- Sức hút ngày càng lớn của các mô hình AI Trung Quốc càng làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các giải pháp phương Tây.
- Sự ra mắt của Kimi K3 đã tạo áp lực bán lên cổ phiếu ngành bán dẫn, do nhà đầu tư lo ngại rằng các mô hình AI hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn có thể làm chậm lại tốc độ chi tiêu cho hạ tầng đắt đỏ, bao gồm chip GPU và các giải pháp từ những công ty như Nvidia hay Micron.
- Thị trường đã bắt đầu nhìn nhận lại vị thế dẫn đầu của Mỹ trong cuộc đua AI, lo ngại về khả năng lặp lại "khoảnh khắc DeepSeek" - kịch bản mà các doanh nghiệp Trung Quốc chứng minh được khả năng tạo ra những mô hình tiên tiến với chi phí thấp hơn đáng kể.
Thị trường Châu Á & Chính sách tiền tệ
- Thị trường chứng khoán châu Á đóng cửa phiên với diễn biến trái chiều, trong đó áp lực bán mạnh nhất đổ dồn vào Hàn Quốc và Nhật Bản.
- Chỉ số KOSPI giảm khoảng 4,5%, chủ yếu do làn sóng bán tháo tại nhóm cổ phiếu công nghệ và các nhà sản xuất chất bán dẫn.
- Nhà đầu tư lo ngại rằng sự hưng phấn trước đây đối với AI đã đẩy mức định giá lên quá cao, và sự xuất hiện của các mô hình hiệu quả hơn sẽ làm thay đổi kỳ vọng về nhu cầu chip trong tương lai.
- Trung Quốc nổi lên như một điểm sáng so với phần còn lại của khu vực, khi nhà đầu tư nhận diện được những đối tượng tiềm năng hưởng lợi từ sự phát triển AI trong nước.
- Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ thái độ thận trọng với ngành bán dẫn khi quá trình đánh giá lại nhu cầu hạ tầng AI vẫn đang tiếp diễn.
- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,0%, kỳ hạn 5 năm giữ ở mức 3,5%), cho thấy Bắc Kinh vẫn đang thận trọng trong việc kích thích kinh tế, đồng thời muốn duy trì sự ổn định của đồng nhân dân tệ.
Thị trường ngoại hối
- Giá dầu thô tăng đang gây áp lực rõ rệt lên các đồng tiền Châu Á.
- Các chuyên gia phân tích tại MUFG nhận định rằng những nền kinh tế châu Á phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng đang cảm nhận rõ tác động từ giá hàng hóa leo thang, thông qua chi phí nhập khẩu tăng cao và cán cân thương mại xấu đi.
- Căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Trung Đông có thể càng gia tăng áp lực lên các đồng tiền trong khu vực, qua đó hỗ trợ đồng USD tiếp tục mạnh lên.
Kim loại quý
- Trên thị trường hàng hóa, giá vàng vẫn chịu áp lực nhẹ, dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce.
- Giá bạc ghi nhận mức tăng khoảng 1,3%, giữ vững trên ngưỡng 56 USD.
Tiền điện tử
- Thị trường tài sản kỹ thuật số đang chịu áp lực giảm nhẹ.
- Bitcoin giảm khoảng 0,4%, đang thử thách ngưỡng 64.000 USD.
- Ethereum cho thấy sự ổn định hơn, chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ quanh mốc 1.850 USD.
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