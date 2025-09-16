Đọc thêm

Giá Vàng hướng đến cột mốc $3.700

15:38 16 tháng 9, 2025

Vàng tiếp tục nới rộng đà tăng sau khi bứt phá qua mức đỉnh $3.674

Dữ liệu và thông tin hot:

Giá vàng thế giới đã đạt mức cao chưa từng thấy trong phiên giao dịch ngày 15/9, với giá đóng cửa ở mức 3.681,5 USD/oz và chạm kỷ lục ở mức 3.697 USD/oz. Đà tăng mạnh mẽ này được hỗ trợ bởi sự giảm giá của đồng USD (chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,2%) và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, khi thị trường gần như chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần này.

Sự hưng phấn của nhà đầu tư diễn ra trước thềm cuộc họp của Fed, nơi thị trường đang đặt cược khả năng trên 90% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Một số nhà phân tích dự báo Fed có thể sẽ có thêm 1-2 đợt giảm lãi suất nữa trong năm nay, điều này tạo ra một chất xúc tác mới cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Ngoài ra, việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Fed, cùng với khả năng Trung Quốc nới lỏng các quy định xuất nhập khẩu vàng, cũng góp phần thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Trong bối cảnh này, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 2 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên 976,8 tấn. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư lớn vào kim loại quý này. Tuy nhiên, giá vàng vẫn có thể đối mặt với áp lực giảm nếu Fed đưa ra quan điểm thận trọng về việc giảm lãi suất sâu hơn. Thị trường sẽ theo dõi sát sao kết quả cuộc họp của Fed để xác định hướng đi của giá vàng trong thời gian tới.

Phân tích biểu đồ giá Vàng, khung H1:

Nguồn: xStation

Gía Vàng đang hướng đến cột mốc $3.700, đây sẽ là điểm cản tiếp theo cho xu hướng tăng hiện tại của Vàng. Với việc bứt phá mạnh mẽ qua vùng đỉnh trước đó thì phe mua đang tiếp tục tạo lực, đẩy giá bay cao. Nếu thấy một nhịp tăng mạnh vượt qua vùng $3.700 thì giá có khả năng sẽ nối dài mạch tăng này lên đến mốc $3.750. Nhưng cũng cần phải lưu ý, một sự kiện bom tấn sắp tới là FOMC, sự kiện này cũng có thể khiến giá Vàng giảm mạnh nếu Fed cho thấy dấu hiệu "diều hâu" trong cuộc họp báo.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

18.09.2025
19:35

CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và Chỉ số Philadelphia tốt hơn dự kiến🚨

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 231 nghìn (Dự báo 240 nghìn, trước đó 264 nghìn) Chỉ số sản xuất...

 18:35

Binancecoin tăng 3% đạt ATH gần mức 1000 USD 📈

Binancecoin (BNB) tăng 3% trong phiên hôm nay, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực đối với Bitcoin, Ethereum và nhu...

 18:15

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu Intel tăng 20% ​​sau báo cáo về việc Nvidia mua lại một phần cổ phiếu🚨

Nvidia (NVDA.US) thông báo đầu tư 5 tỷ USD để mua cổ phiếu Intel (INTC.US) ở mức 23,28 USD, thấp hơn giá đóng cửa ngày...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn