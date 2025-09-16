Giá Vàng hướng đến cột mốc $3.700

Vàng tiếp tục nới rộng đà tăng sau khi bứt phá qua mức đỉnh $3.674

Dữ liệu và thông tin hot:

Giá vàng thế giới đã đạt mức cao chưa từng thấy trong phiên giao dịch ngày 15/9, với giá đóng cửa ở mức 3.681,5 USD/oz và chạm kỷ lục ở mức 3.697 USD/oz. Đà tăng mạnh mẽ này được hỗ trợ bởi sự giảm giá của đồng USD (chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,2%) và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, khi thị trường gần như chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần này.

Sự hưng phấn của nhà đầu tư diễn ra trước thềm cuộc họp của Fed, nơi thị trường đang đặt cược khả năng trên 90% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Một số nhà phân tích dự báo Fed có thể sẽ có thêm 1-2 đợt giảm lãi suất nữa trong năm nay, điều này tạo ra một chất xúc tác mới cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Ngoài ra, việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Fed, cùng với khả năng Trung Quốc nới lỏng các quy định xuất nhập khẩu vàng, cũng góp phần thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Trong bối cảnh này, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 2 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên 976,8 tấn. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư lớn vào kim loại quý này. Tuy nhiên, giá vàng vẫn có thể đối mặt với áp lực giảm nếu Fed đưa ra quan điểm thận trọng về việc giảm lãi suất sâu hơn. Thị trường sẽ theo dõi sát sao kết quả cuộc họp của Fed để xác định hướng đi của giá vàng trong thời gian tới.

Phân tích biểu đồ giá Vàng, khung H1:

Nguồn: xStation

Gía Vàng đang hướng đến cột mốc $3.700, đây sẽ là điểm cản tiếp theo cho xu hướng tăng hiện tại của Vàng. Với việc bứt phá mạnh mẽ qua vùng đỉnh trước đó thì phe mua đang tiếp tục tạo lực, đẩy giá bay cao. Nếu thấy một nhịp tăng mạnh vượt qua vùng $3.700 thì giá có khả năng sẽ nối dài mạch tăng này lên đến mốc $3.750. Nhưng cũng cần phải lưu ý, một sự kiện bom tấn sắp tới là FOMC, sự kiện này cũng có thể khiến giá Vàng giảm mạnh nếu Fed cho thấy dấu hiệu "diều hâu" trong cuộc họp báo.