Tóm tắt thị trường: Thỏa thuận đàm phán giữa Mỹ - Iran rơi vào bế tắc, thị trường chìm trong màu đỏ

🌍 Địa chính trị Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc. Trump đăng trên Truth Social rằng “đồng hồ đang điểm” với Tehran và “sẽ không còn gì cả” nếu Iran không hành động nhanh chóng - thị trường xem đây là tín hiệu cho thấy khả năng tái diễn hành động quân sự đang gia tăng.

Máy bay không người lái đã tấn công một cơ sở hạt nhân tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), và Trump dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp tại “Situation Room” vào thứ Ba để thảo luận các phương án quân sự đối với Iran. Cuộc họp đầu tiên với các cố vấn an ninh đã diễn ra vào thứ Bảy.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung, hội nghị Trump–Tập kết thúc với việc Trung Quốc tuyên bố sẽ mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm cho đến năm 2028 (bao gồm đậu nành và thịt bò), trong khi Mỹ đạt được cam kết liên quan đến đất hiếm. Tuy nhiên, hai bên lại đưa ra các mô tả khác nhau về những thỏa thuận đạt được. 📊 Kinh tế Dữ liệu tháng 4 từ Trung Quốc gây thất vọng lớn: Doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước (mức yếu nhất kể từ tháng 12/2022; dự báo: 2%). Sản xuất công nghiệp chậm lại còn 4,1% y/y (dự báo: 5,9%). Đầu tư tài sản cố định giảm 1,6% y/y trong 4 tháng đầu năm.

Giá nhà mới tại Trung Quốc đã giảm tháng thứ 35 liên tiếp, trong khi doanh số bán ô tô nội địa lao dốc 21,6% so với cùng kỳ năm trước (tháng giảm thứ 7 liên tiếp). Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) mô tả môi trường bên ngoài là “ảm đạm và phức tạp”, đồng thời kêu gọi chính sách tài khóa chủ động hơn - tuy nhiên Bộ Chính trị vẫn chưa công bố bất kỳ gói kích thích mới nào.

Nhật Bản đã xác nhận kế hoạch phát hành thêm nợ để tài trợ cho ngân sách bổ sung nhằm giảm tác động từ cuộc xung đột Trung Đông lên giá năng lượng. Thủ tướng Takaichi đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính xem xét các phương án mở rộng gói hỗ trợ, góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Nhật Bản lên mức cao nhất kể từ năm 1996. 📉 Thị trường toàn cầu Phố Wall kết thúc tuần trước trong sắc đỏ, và phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai tiếp tục ghi nhận đà giảm diện rộng. Giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu đi lên và căng thẳng địa chính trị leo thang đã tạo nên một “hỗn hợp độc hại” đối với thị trường chứng khoán toàn cầu.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,631% - mức cao nhất kể từ tháng 2/2025 - trong khi lợi suất 30 năm chạm đỉnh của năm ở mức 5,159%, phản ánh việc thị trường định giá lại khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh cú sốc năng lượng. 🌏 Châu Á KOSPI (Hàn Quốc) đã kích hoạt cơ chế “sidecar” lần thứ hai liên tiếp (cơ chế kiểm soát giao dịch thuật toán trên sàn chứng khoán), khi có thời điểm giảm tới 4,68% trong phiên, dù cuối cùng đã phục hồi và đóng cửa trên tham chiếu. Căng thẳng còn bị khuếch đại bởi tranh chấp tiền lương tại Samsung Electronics - công đoàn đã bước vào đàm phán có sự hòa giải của chính phủ nhằm tránh một cuộc đình công tại công ty vốn chiếm gần 25% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.

Chỉ số JP225 (Nikkei) giảm khoảng 1,27%, xuống quanh 61.032 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đang tăng lên các mức chưa từng thấy kể từ năm 1996, trong bối cảnh kế hoạch phát hành thêm trái phiếu và áp lực đình lạm từ giá năng lượng cao. Chỉ số CHN.cash của Trung Quốc giảm 0,27% xuống khoảng 8.583 điểm, trong khi UK100 giảm 0,27%.

Hợp đồng tương lai châu Âu cho thấy khả năng mở cửa giảm điểm: DAX: -1%, CAC: -0,95%, FTSE MIB: -0,8% và FTSE 100: -0,2% 💱 Tiền tệ USD hiện là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính, vượt trội so với CHF và EUR. AUD và JPY là hai đồng tiền yếu nhất - AUD suy yếu do dữ liệu thất vọng từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia.

USDJPY tăng +0,23% lên khoảng 158,98, phản ánh áp lực lên JPY bất chấp lợi suất trái phiếu Nhật tăng. USDPLN tăng +0,21% lên 3,6556., EURPLN tăng +0,08% lên 4,2487., DXY (USDIDX) tăng nhẹ +0,04% lên khoảng 99,25, tiếp tục duy trì gần mốc tâm lý 100. 🛢️ Nguyên liệu thô Dầu WTI tăng mạnh +1,89% lên khoảng 107,57 USD/thùng, trong khi Brent vượt mốc 111 USD/thùng (+1,90%), được thúc đẩy bởi lập trường cứng rắn hơn của Trump với Iran, vụ tấn công bằng drone tại UAE và lo ngại về khả năng lưu thông qua eo biển Hormuz. Khí tự nhiên tăng 2,33% lên 3,03 USD - trở thành tài sản tăng mạnh nhất trong ngày.

Vàng giảm nhẹ (-0,20%) xuống khoảng 4.536 USD/ounce, trong khi bạc giảm 1,32% xuống khoảng 75,22 USD/ounce do chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên. 📱 Doanh nghiệp Ryanair sẽ công bố kết quả kinh doanh hôm nay trước giờ mở cửa thị trường. Baidu (BIDU.US) cũng sẽ báo cáo trước giờ mở cửa, với trọng tâm là tác động của chi phí năng lượng và tình trạng chi tiêu tiêu dùng tại Trung Quốc đối với doanh thu quảng cáo của công ty.

NVIDIA (NVDA.US) dự kiến công bố kết quả quý vào thứ Tư sau khi thị trường đóng cửa. Dự báo đồng thuận: EPS: 1,78 USD, Doanh thu: khoảng 78,98 tỷ USD. Cổ phiếu NVIDIA đã tăng 20% trong tháng qua và tăng 26,5% từ đầu năm đến nay, liên tục lập đỉnh lịch sử mới.

Ngoài ra: Thứ Tư: TJX, Target và Lowe’s sẽ công bố kết quả kinh doanh. Thứ Năm: Walmart báo cáo trước giờ mở cửa. Take-Two Interactive báo cáo sau giờ đóng cửa. Kết quả mạnh từ Walmart sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với sức chống chịu của người tiêu dùng Mỹ trước giá năng lượng tăng cao. ₿ Tiền điện tử Bitcoin giảm 1,71% xuống khoảng 76.909 USD - mức thấp nhất trong hơn hai tuần. Tâm lý né tránh rủi ro do căng thẳng địa chính trị, lợi suất trái phiếu tăng mạnh và dữ liệu yếu từ Trung Quốc đã khiến dòng tiền rút khỏi các tài sản đầu cơ.

