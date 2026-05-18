GOLD - Mất mốc hỗ trợ quan trọng, tín hiệu cho nhịp giảm mạnh?

Giá Vàng suy yếu mất mốc hỗ trợ quan trọng

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một tuần giao dịch tồi tệ khi giá vàng giao ngay "bốc hơi" 2,4% riêng trong phiên thứ Sáu, kéo tổng mức sụt giảm cả tuần lên 3,7% và đóng cửa ở mức 4.541 USD/oz. Sự suy yếu này diễn ra đồng thuận với đà lao dốc hơn 9% của giá bạc (chốt phiên ở mốc 76 USD/oz) dưới áp lực từ việc đồng USD vọt tăng 1,4% (chỉ số DXY). Nguyên nhân cốt lõi đẩy nhóm kim loại quý vào vòng xoáy bán tháo không còn nằm ở tâm lý e ngại địa chính trị thuần túy, mà đến từ chi phí cơ hội tăng vọt. Việc triển vọng kết thúc chiến sự tại Iran trở nên xa vời và eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đã đẩy giá dầu neo chắc chắn ở mức ba con số, trực tiếp kích hoạt nỗi lo lạm phát toàn cầu và buộc giới đầu tư phải định giá lại kịch bản các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Fed, sẽ phải tăng lãi suất thay vì cắt giảm trong thời gian còn lại của năm.

Tân Chủ tịch Fed với bài toán nan giải

Bối cảnh lạm phát lan rộng dựa trên các dữ liệu thực tế đang đặt Tân Chủ tịch Fed vừa được phê chuẩn - ông Kevin Warsh - vào một vị thế vô cùng khắc nghiệt ngay trước thềm nhậm chức. Mặc dù ông Warsh từng phát tín hiệu ủng hộ việc giảm lãi suất theo kỳ vọng của Tổng thống Donald Trump, nhưng áp lực lạm phát từ cuộc khủng hoảng năng lượng đang khiến kịch bản này trở nên bất khả thi. Giới đầu tư hiện tại đã đẩy xác suất Fed nâng lãi suất trong năm nay lên mức 65%, tạo nên một làn sóng bán tháo dữ dội trên thị trường trái phiếu toàn cầu và đẩy lợi suất tăng vọt. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến về trạng thái đình lạm khi chi phí neo cao bắt đầu bào mòn tăng trưởng; và dù việc tăng lãi suất không thể giải quyết triệt để gốc rễ của lạm phát nguồn cung, Fed vẫn có thể buộc phải ra tay để neo giữ kỳ vọng lạm phát của thị trường.

Tâm điểm sẽ là Biên bản FOMC

Trong bối cảnh tuần này không có quá nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ mang tính bước ngoặt được công bố, diễn biến của Gold nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ biến động của giá dầu, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất. Sự giằng co giữa các yếu tố này đang khiến thị trường duy trì trạng thái thận trọng, đặc biệt khi tâm lý nhà đầu tư vẫn khá nhạy cảm với các rủi ro địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tuy nhiên, tâm điểm đáng chú ý nhất trong tuần sẽ là biên bản cuộc họp tháng 4 của Federal Reserve. Dù cuộc họp gần nhất vẫn diễn ra dưới thời Jerome Powell, biên bản FOMC sẽ phản ánh rõ hơn quan điểm thực sự của các thành viên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang về lạm phát, tăng trưởng và định hướng lãi suất trong thời gian tới. Trong bối cảnh mức độ bất đồng nội bộ bên trong Fed được đánh giá là cao nhất kể từ thập niên 1990, tài liệu này hoàn toàn có thể trở thành chất xúc tác lớn tạo ra biến động mạnh cho thị trường tài chính toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H4. Nguồn: xStation5

Giá Vàng đã xuyên thủng xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 4.500 USD/oz trong phiên sáng nay, qua đó phủ nhận hoàn toàn cấu trúc tăng hình thành trong giai đoạn trước. Việc giá tạo đáy mới thấp hơn ngay dưới vùng hỗ trợ này là tín hiệu cho thấy phe bán đang dần chiếm ưu thế, đồng thời khiến tâm lý của phe mua trở nên thận trọng hơn trong các nhịp biến động sắp tới.

Dù sau đó đã xuất hiện lực bắt đáy giúp giá nhanh chóng phục hồi trở lại phía trên mốc 4.500 USD/oz, nhưng động lực phục hồi hiện tại vẫn chưa thực sự đủ mạnh để thay đổi xu hướng ngắn hạn. Các nhịp hồi chủ yếu vẫn mang tính kỹ thuật trong bối cảnh áp lực bán đang duy trì khá lớn sau cú phá vỡ quan trọng vừa qua.

Trong trường hợp phe bán quay trở lại gây áp lực thêm một lần nữa, khả năng cao giá vàng sẽ tiếp tục nối dài đà giảm và vùng hỗ trợ tiềm năng tiếp theo mà thị trường cần theo dõi sẽ nằm quanh khu vực 4.400 USD/oz.