GOLD - Liệu đã đến lúc thoát khỏi sideway?

Sức ép lạm phát đè nặng lên kim loại quý

Thị trường vàng thế giới vừa ghi nhận một phiên giảm điểm đáng chú ý khi giá giao ngay lùi về mức 4.690 USD/oz (giảm 0,56%), đánh dấu sự phản ứng tiêu cực trước "cơn bão" lạm phát từ phía sản xuất. Chỉ số PPI tháng 4 của Mỹ đã vọt tăng 1,4% so với tháng trước - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022 và cao gần gấp ba lần so với dự báo của giới chuyên gia. Sự leo thang phi mã của chi phí đầu vào, cộng hưởng với báo cáo CPI "nóng" trước đó, đã chính thức dập tắt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thay vào đó, thị trường đang bắt đầu định giá kịch bản lãi suất sẽ duy trì ở mức 3,5 - 3,75% kéo dài sang tận năm 2027. Môi trường "lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn" này chính là rào cản lớn nhất đối với các tài sản không mang lãi suất như vàng, đồng thời trực tiếp đẩy chỉ số Dollar Index lên mức 98,45 điểm, gia tăng thêm áp lực lên giá bán.

Biến số Chính trị và rào cản từ nhu cầu vật chất

Bên cạnh áp lực từ các con số vĩ mô, thị trường đang chứng kiến những bước ngoặt quan trọng về mặt nhân sự và chính sách thương mại. Việc Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed thay cho ông Jerome Powell vào ngày 15/5 tới đang tạo ra một tâm lý chờ đợi về một lộ trình điều hành mới. Cùng lúc đó, chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Trung Quốc được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá cho xung đột tại Vùng Vịnh và thương mại song phương. Tuy nhiên, một đòn giáng mạnh vào nhu cầu vàng vật chất đã xuất hiện từ Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới - khi nước này bất ngờ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%. Động thái nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối này của New Delhi không chỉ đe dọa trực tiếp đến lực cầu trong ngắn hạn mà còn đặt ra những hoài nghi về triển vọng tăng trưởng dài hạn của kim loại quý tại các thị trường mới nổi.

Lá chắn từ SPDR Gold Trust

Mặc dù phải đối mặt với hàng loạt tin tức bất lợi, giá vàng vẫn tìm thấy điểm tựa quan trọng từ sự đảo chiều trong hành vi của các nhà đầu tư tổ chức. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, đã có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp với khối lượng 1,6 tấn, nâng tổng mức nắm giữ lên gần 1.040 tấn. Việc dòng tiền lớn liên tục quay trở lại bất chấp giá vàng giảm cho thấy các định chế tài chính vẫn coi đây là một tài sản chiến lược để phòng vệ trước rủi ro đình lạm và sự bất định của cuộc chiến tranh Mỹ - Iran. Sự phân hóa giữa một bên là lực bán tháo do áp lực lãi suất và một bên là lực mua gom của các quỹ lớn đang tạo ra một trạng thái tích lũy đầy kịch tính quanh ngưỡng 4.700 USD/oz, hứa hẹn những biến động mạnh khi chính thức bước vào kỷ nguyên điều hành của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Phân tích kỹ thuật

Vàng đang bước vào giai đoạn sideway với biên độ dao động ngày càng thu hẹp, phản ánh sự giằng co mạnh mẽ giữa phe mua và phe bán. Trạng thái tích lũy này thường là tín hiệu cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một nhịp biến động lớn hơn trong thời gian tới, và việc giá phá vỡ khỏi vùng sideway hiện tại sẽ đóng vai trò xác nhận cho xu hướng tiếp theo.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, các tín hiệu nghiêng về xu hướng tăng đang dần trở nên rõ ràng hơn. Cụ thể, giá đã nhiều lần kiểm định khu vực hỗ trợ quanh 4.660 USD nhưng đều nhanh chóng bị từ chối đà giảm. Điều này cho thấy phe mua vẫn đang hấp thụ lực bán tương đối tốt và chưa để mất vùng hỗ trợ quan trọng này.

Trong bối cảnh đó, nếu giá có thể bứt phá lên trên vùng 4.730 USD kèm theo sự gia tăng mạnh của khối lượng giao dịch, đây sẽ là tín hiệu xác nhận rõ ràng cho khả năng giá Vàng quay trở lại xu hướng tăng trong ngắn hạn.