Tóm tắt phiên Âu: Cuộc gặp giữa Trump và Tập định hình thị trường, căng thẳng tại Iran gia tăng

Phiên giao dịch tại Mỹ khép lại với các mức đỉnh lịch sử mới, khi cả S&P 500 và Nasdaq 100 đều tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Stephen Miran sẽ rời khỏi hội đồng Fed, mở đường cho Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo sau Powell. Thị trường kỳ vọng Warsh sẽ có lập trường ôn hòa hơn, có thể thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn dù áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Donald Trump cho biết sau cuộc đàm phán với Tập Cận Bình, ông đã nhận được cam kết rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran và sẽ hỗ trợ các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

Các báo cáo cũng cho biết Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc tấn công bí mật nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả các cuộc tấn công trước đó từ Tehran, báo hiệu sự leo thang hơn nữa trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi duy trì hoạt động của eo biển Hormuz, nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng chảy năng lượng ổn định và an ninh thương mại toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Theo các báo cáo, Washington đã thông báo cho Israel về khả năng Trump có thể cho phép tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran, khiến lực lượng Israel tiếp tục duy trì tình trạng báo động cao.

Trump cũng tuyên bố rằng tình hình với Iran đang tiến gần đến điểm tới hạn và sự kiên nhẫn của ông đang dần cạn kiệt, dù ông vẫn ưu tiên phương án loại bỏ kho uranium làm giàu của Iran, hoặc ít nhất là đặt dưới sự giám sát quốc tế nghiêm ngặt.

Lạm phát giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản tăng tốc lên 4,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4, vượt kỳ vọng và đánh dấu tốc độ tăng nhanh nhất trong khoảng ba năm. Đà tăng chủ yếu đến từ chi phí nhập khẩu cao hơn, đặc biệt là năng lượng và dầu mỏ liên quan đến gián đoạn tại Trung Đông, làm gia tăng áp lực để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản xem xét thắt chặt chính sách hơn nữa.

Thị trường châu Á hôm nay giao dịch yếu rõ rệt, với phần lớn các chỉ số chìm trong sắc đỏ khi tâm lý rủi ro xấu đi do bất ổn địa chính trị kéo dài và các phát biểu mới từ Donald Trump liên quan đến Iran.

Hàn Quốc là thị trường giảm mạnh nhất, với KOSPI mất hơn 6%, cho thấy mức độ né tránh rủi ro mạnh mẽ trong khu vực. Các thị trường Nhật Bản, Hồng Kông và Trung Quốc cũng đang chịu áp lực.

Giá dầu Brent tăng nhẹ, với dầu giao dịch ngay dưới mốc 110 USD/thùng.

Kim loại quý chịu áp lực bán mạnh, đánh mất phần lớn mức tăng trong tuần. Giá vàng giảm hơn 2%, xuống dưới 4.600 USD/ounce, trong khi bạc giảm hơn 8%, kiểm định vùng 78 USD.