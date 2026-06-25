🟡Giá VÀNG rớt xuống dưới mốc $4,000

Việc phá vỡ ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce là một cú kiểm chứng thực tế mạnh mẽ sau những mức đỉnh lịch sử mà vàng từng thiết lập vào đầu năm. Thị trường kim loại quý đã phải đối mặt với "lực hấp dẫn" của giá một cách rõ rệt, bất chấp sự thay đổi cơ bản trong bối cảnh thị trường vốn lẽ ra phải có lợi cho vàng. Vậy tình hình hiện tại ra sao?

Vàng xuống dưới 4.000 USD

Mới vào cuối tháng 1/2026, vàng còn giao dịch quanh mức 5.600 USD/ounce. Việc giảm xuống vùng 4.000 USD hiện nay đồng nghĩa với mức điều chỉnh gần 30% so với đỉnh.

Động lực chính của đợt giảm giá này là sự thay đổi đột ngột trong kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Mỹ, kéo theo sự tăng giá mạnh của đồng USD (chỉ số Dollar Index lên mức cao nhất trong 13 tháng). Vàng được định giá bằng USD, vì vậy khi đồng bạc xanh mạnh lên, kim loại quý này sẽ trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh nhu cầu trang sức rất yếu trong quý trước, đồng USD đắt đỏ có thể khiến triển vọng phục hồi nhu cầu cơ bản trong ngắn hạn trở nên hạn chế, ngay cả khi các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua mạnh. Lạm phát là yếu tố có tác động hai chiều đối với vàng. Trong dài hạn, lạm phát có lợi cho vàng. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì chưa chắc. Hiện tại, kỳ vọng lạm phát đang giảm và vàng cũng phản ứng bằng cách đi xuống. Trong dài hạn, mối tương quan giữa vàng và lạm phát rõ ràng hơn nhiều so với ngắn hạn. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Các đợt giảm giá lịch sử của vàng. Giảm 30% có phải là nhiều?

Đối với những nhà đầu tư đã quen với xu hướng tăng ổn định của năm 2025, mức giảm 30% hiện tại có vẻ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, vàng là một tài sản có biến động rất lớn và hoàn toàn có thể bước vào thị trường giá xuống kéo dài hàng thập kỷ.

Đợt sụt giảm lớn (1983–2007): Giai đoạn giảm sâu và kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại của vàng, với mức giảm lên tới -54%. Tệ hơn nữa, các nhà đầu tư phải mất gần 25 năm mới có thể hòa vốn và quay trở lại đỉnh cũ.

Khủng hoảng sau chu kỳ tăng (2011–2015): Sau khi đạt đỉnh khoảng 1.920 USD, vàng giảm khoảng -45%, xuống gần 1.050 USD.

Cấu trúc thị trường: Thống kê cho thấy trong 50 năm qua, vàng đã dành gần một nửa thời gian trong các giai đoạn điều chỉnh trên 20–30%. Do đó, đợt điều chỉnh hiện tại vẫn nằm trong "kịch bản quen thuộc" của kim loại quý này. Mức giảm khoảng 30% cũng làm gia tăng kỳ vọng rằng đà giảm có thể sớm chậm lại.

Các đợt giảm giá của vàng kể từ năm 2000. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Điều gì đang gây áp lực lên giá vàng?

Chi phí cơ hội: Vàng không tạo ra lãi suất, cổ tức hay lợi suất coupon. Khi trái phiếu Kho bạc Mỹ mang lại lợi suất thực cao, dòng vốn sẽ rời bỏ vàng để chuyển sang các tài sản tạo thu nhập. Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETP/ETF vàng: Các nhà đầu tư tổ chức đang giảm tỷ trọng nắm giữ vàng giấy do lãi suất cao hơn, từ đó tạo thêm áp lực bán trên thị trường vàng giao ngay. Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt: Dù những căng thẳng liên quan đến Iran và Trung Đông vẫn còn, thị trường đã phần nào "thích nghi", khiến nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn giảm xuống.

Liệu Warsh có thực sự quá "diều hâu"?

Tân Chủ tịch Fed, Kevin Warsh (nhậm chức từ tháng 5/2026), đã ngay lập tức tạo ra những biến động lớn trên thị trường và được giới đầu tư xem là người theo lập trường diều hâu rõ rệt. Nhưng liệu điều đó có hoàn toàn chính xác?

Tại cuộc họp tháng 6, Warsh đã làm điều mà thị trường không ngờ tới: ông hoàn toàn từ bỏ "forward guidance" (định hướng trước về chính sách). Ông tuyên bố rằng chỉ có dữ liệu thực tế hiện tại mới quan trọng, đồng thời mục tiêu của Fed là đưa lạm phát về mức mà "chữ số 2 nằm trước dấu thập phân".

Tuy nhiên, Warsh cũng bày tỏ sự không hài lòng với các phương pháp đo lường và dự báo lạm phát hiện nay. Ông đã thành lập nhiều nhóm công tác nhằm xây dựng các tiêu chuẩn mới và dự kiến sẽ công bố kết quả vào cuối năm. Vì vậy, khả năng cao Fed sẽ chưa có động thái đáng kể nào trước thời điểm đó. Warsh cũng cho biết ông muốn noi theo phong cách của cố Chủ tịch Fed Alan Greenspan, người thường ưu tiên cách tiếp cận thận trọng đối với việc điều chỉnh lãi suất.

Lãi suất có thể tăng dù giá dầu đang giảm?

Thực tế, giá dầu đã lao dốc mạnh từ mức đỉnh trong thời kỳ căng thẳng chiến sự (từng lên tới 120 USD/thùng khi xung đột tại eo biển Hormuz leo thang) và hiện đã quay trở lại vùng khoảng 70 USD/thùng, tương đương mức của phiên giao dịch đầu tiên sau khi xung đột nổ ra. Điều này có vẻ như sẽ giảm áp lực lên Fed. Tuy nhiên, Warsh lại nhìn nhận khác:

Lạm phát lõi vẫn dai dẳng: Dù giá nhiên liệu giảm, lạm phát lõi và chỉ số PCE của Mỹ (được dự báo ở mức 3,6% trong năm nay) vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu.

Học thuyết tiền tệ của Warsh: Chủ tịch Fed mới cho rằng lạm phát chủ yếu bắt nguồn từ cung tiền và chính sách tiền tệ, chứ không phải các cú sốc tạm thời từ giá hàng hóa.

Warsh không đưa ra dự báo: Ông không công bố biểu đồ dot plot về lãi suất. Một mặt, điều này có thể cho thấy ông chưa muốn phát tín hiệu thay đổi chính sách; mặt khác, cũng có thể ông không muốn đối mặt với phản ứng từ Tổng thống Trump nếu thực sự đang hướng tới việc tăng lãi suất.

Thị trường đang đánh giá rất nghiêm túc khả năng Fed tăng lãi suất ngay từ tháng 9/2026. Đây là kịch bản bất lợi nhất đối với vàng: đồng USD mạnh, lãi suất cao và một Chủ tịch Fed không có ý định nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, việc kỳ vọng tăng lãi suất đã bị đẩy lên rất cao cũng đồng nghĩa rằng giá vàng có thể phục hồi mạnh nếu kỳ vọng của thị trường đảo chiều hoàn toàn.

Giá vàng đang giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce và dưới mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là đường trung bình 2 năm và mức Fibonacci 50,0%, tương ứng quanh 3.570 USD. Nguồn: xStation5