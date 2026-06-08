📉Giá Vàng tăng 0,45%

Lợi suất trái phiếu tăng cao cùng với sức mạnh của đồng USD trong những ngày gần đây tiếp tục gây áp lực lên tâm lý trên thị trường vàng. Bước sang phiên giao dịch thứ Hai, giá vàng có sự hồi phục nhẹ, quay trở lại vùng khoảng 4.320 USD/ounce sau khi giảm xuống 4.270 USD vào đầu phiên.

Giá dầu đã xóa bỏ phần lớn mức tăng được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, điều này cũng đang hạn chế đà tăng tiếp theo của đồng USD trong ngày hôm nay.

Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận với Iran đang đến gần và được cho là đã kêu gọi Israel không đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Tehran, trong đó Iran tiến hành một số đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Israel sau khi Israel tiếp tục các hoạt động quân sự ở Lebanon.

Ed Yardeni cho rằng giá vàng có thể giảm xuống 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn. Ông nhận định kim loại quý này có thể đạt khoảng 5.500 USD/ounce vào cuối thập kỷ.

Vàng đã ghi nhận mức giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 3 và là tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 3. Báo cáo thị trường lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu với kết quả tốt hơn kỳ vọng đã làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó tạo thêm áp lực lên giá.

Gold (D1)

Giá vàng đã giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (khoảng 4.445 USD/ounce), một tín hiệu tiêu cực về mặt kỹ thuật cho thấy xu hướng có thể đang thay đổi. Đợt bán tháo gần đây đang thách thức quan điểm phổ biến rằng vàng luôn là tài sản trú ẩn an toàn trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị. Mặc dù giá dầu tăng mạnh và xung đột liên quan đến Iran leo thang, những bên hưởng lợi chính cho đến nay lại là đồng USD và thị trường chứng khoán Phố Wall, được hỗ trợ bởi niềm tin vững chắc của thị trường vào câu chuyện tăng trưởng được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Nguồn: xStation5