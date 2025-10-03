Giá vàng tăng 0,5% trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa và kỳ vọng Fed cắt lãi suất 📈

Điểm nổi bật Khủng hoảng chính trị ở Mỹ và căng thẳng địa chính trị gia tăng đang hỗ trợ giá vàng.

Thị trường dự đoán Kalshi cho rằng việc chính phủ đóng cửa sẽ kéo dài khoảng 15 ngày.

BofA Global Research đã chuyển dự báo về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ ​​tháng 12 năm nay sang tháng 10.

Vàng đang tăng hơn 0,5% trong khi đồng USD suy yếu. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất ngày càng gia tăng trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và dữ liệu NFP không được công bố do nhân viên BLS bị buộc nghỉ việc. Những lo ngại rằng Fed có thể “không muốn mạo hiểm” trì hoãn hỗ trợ cho thị trường lao động sau báo cáo ADP yếu kém đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn, đồng thời gây áp lực lên đồng USD.

BofA Global Research đã điều chỉnh dự báo về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất từ tháng 12 năm nay sang tháng 10.

Thị trường dự đoán Kalshi cho rằng chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa trong khoảng 15 ngày. Kết quả là, vàng tiếp tục đà tăng mạnh, tiến gần ngưỡng 3.900 USD/ounce. Chỉ số RSI trên biểu đồ ngày đã vượt mức 80, trùng khớp với nhiều đỉnh cục bộ trước đây của giá kim loại quý này. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.