Giá vàng tăng 1,3% trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngày càng cao📈

- Vàng tăng hơn 1,3%, vượt mốc 4.000 USD/ounce
- Theo thị trường dự đoán Kalshi, chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa trong khoảng 22 ngày
- Thị trường đang đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10
Giá vàng đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce và tiếp tục đà tăng hướng tới mốc 4.050 USD. Chỉ báo RSI trên khung thời gian ngày đang tiệm cận mức 90, cho thấy tình trạng quá mua, trong khi khoảng cách giữa giá và đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50, đường màu cam) đang mở rộng. Hiện tại, EMA50 nằm quanh mức 3.650 USD, tức thấp hơn khoảng 10% so với đỉnh cục bộ hôm nay. Xét về khối lượng giao dịch, hoạt động mua vào đã chiếm ưu thế trong bốn phiên gần nhất. Theo thị trường dự đoán Kalshi, đợt đóng cửa chính phủ Mỹ có thể kéo dài khoảng 22 ngày, đồng nghĩa với việc các cơ quan liên bang có thể chưa mở cửa trở lại trước ngày 22/10. Điều này có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không nhận được các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng trong thời gian này, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 9. Với dấu hiệu chậm lại của thị trường lao động, được xác nhận bởi hầu hết các chỉ số (kể cả ngoài dữ liệu của Cục Thống kê Lao động – BLS), gần như chắc chắn Fed sẽ công bố cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày mai.
