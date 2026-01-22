Giá vàng tăng 1%, bạc vọt 3% 📈Kim loại quý lại gần đạt mức kỷ lục

Mặc dù chứng khoán Mỹ đang có đợt tăng mới, đồng USD suy yếu đang hỗ trợ đà tăng tiếp tục của các kim loại quý. Vàng đang hồi trở lại gần mức 4.890 USD/ounce, trong khi bạc tiệm cận mức kỷ lục gần 95 USD/ounce, tăng gần 3% trong hôm nay. Dữ liệu Mỹ công bố hôm nay (lạm phát PCE và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp) nhìn chung phù hợp với dự báo và về lý thuyết có thể khiến giá kim loại điều chỉnh do một số chỉ số cao hơn dự đoán một chút. Thay vào đó, diễn biến giá cho thấy đà tăng đang được thúc đẩy bởi các yếu tố mang tính cấu trúc hơn.
Thị trường dường như được hỗ trợ bởi một nhóm người mua rộng lớn, tích lũy khối lượng đáng kể bất chấp những biến động ngắn hạn của các số liệu vĩ mô. Sự bất ổn kéo dài xung quanh quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng đang củng cố tâm lý. Hơn nữa, một đợt tăng rủi ro kéo dài có thể tự nhiên kích thích nhu cầu phòng ngừa rủi ro, hướng sự chú ý trước tiên và quan trọng nhất vào vàng.
Nguồn: xStation5
