Giá vàng tăng gần 3%, nỗ lực đảo chiều xu hướng

Giá vàng đang ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên hôm nay khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sâu sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Diễn biến này đã cải thiện đáng kể tâm lý trên thị trường kim loại quý, giúp vàng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Sáu.

Biểu đồ GOLD (khung thời gian D1)

Giá vàng đã tăng lên quanh 4.350 USD/oz, nơi đang kiểm định đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200 – đường màu đỏ). Về mặt kỹ thuật, đây là vùng kháng cự quan trọng và thường được xem là ranh giới giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm trong dài hạn. Nếu giá vàng đóng cửa phiên hôm nay trên đường EMA200, đây sẽ là lần đầu tiên kim loại quý này ghi nhận mức đóng cửa ngày vượt lên trên chỉ báo này kể từ ngày 4/6. Tính từ vùng đáy gần nhất, giá vàng đã phục hồi hơn 10%, dù vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/oz. Ở chiều tăng, các vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 4.700 USD/oz và mốc tâm lý 5.000 USD/oz. Trong khi đó, khu vực 4.100 USD/oz tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng sau khi từng là điểm khởi đầu cho nhịp phục hồi mạnh vừa qua.

Nguồn: xStation5