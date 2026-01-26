Giá vàng tăng hơn 2% và đang củng cố gần mốc 5.100 USD nhờ đồng USD suy yếu 📈

Giá vàng hôm nay tăng hơn 2%, leo gần ngưỡng 5.100 USD/ounce khi đồng USD suy yếu rõ rệt trên thị trường. Việc Polymarket định giá tới 80% khả năng chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa khiến tâm lý thị trường càng chịu áp lực. Nguyên nhân là các Thượng nghị sĩ Dân chủ, do Chuck Schumer dẫn dắt, tuyên bố sẽ chặn gói chi tiêu trừ khi khoản tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) bị loại bỏ - diễn biến này diễn ra sau vụ một y tá Hoa Kỳ bị bắn chết tại Minneapolis bởi một đặc vụ của Lực lượng Tuần tra Biên giới, khiến nhiều người phản đối lo ngại rằng DHS lạm dụng quyền lực.

Tổng thống Donald Trump hiện đang ủng hộ kế hoạch cắt giảm mạnh lãi suất, từ mức hiện tại 3,5% xuống khoảng 1% và đề xuất tới việc chọn Chủ tịch Fed mới; ứng viên **Rick Rieder của BlackRock được xem là khá “diều hâu” trong mặt bằng các ứng cử viên và ông cũng nhận xét rằng việc giảm lãi suất thậm chí có thể giúp chống lạm phát.

Sự bất ổn rộng hơn, tình trạng phân cực chính trị và bất ổn trong xã hội Mỹ đang tiếp tục gây áp lực lên đồng USD, khiến nhà đầu tư chú ý hơn tới gánh nặng nợ công tăng cao, hiện gần 39 nghìn tỷ USD và dự kiến còn tiếp tục tăng.

Trong bối cảnh này, sự quan tâm gia tăng đối với kim loại quý - đặc biệt là vàng, vốn đã từ lâu được xem như “nơi trú ẩn an toàn” để giữ giá trị theo thời gian - là điều dễ hiểu. Trong hôm nay, dòng vốn đang đổ vào vàng, trong khi đồng USD bị bán tháo (hợp đồng tương lai chỉ số đô la Mỹ (USDIDX)giảm xuống dưới mức 97. Trong vài tháng gần đây, người ta còn thấy rằng vàng không chỉ đang phản ánh “sự mất giá trong quá khứ của tiền tệ pháp định”, mà còn dường như tính trước những giá trị mà các đồng tiền có thể mất trong những năm tới - đặc biệt nếu các ngân hàng trung ương phải chịu áp lực giữ lãi suất ở mức thấp hơn một cách cấu trúc, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao, để tránh rạn nứt trong hệ thống tài khóa.

Nguồn: Polymarket



Nguồn: xStation5