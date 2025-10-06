Giá vàng tăng vọt 1,5% trong bối cảnh bất ổn chính trị và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 📈

Giá vàng tiếp tục chuỗi tăng gần như không ngừng, dần tiến sát mốc 4.000 USD/ounce. Chỉ báo RSI đã vượt mức 84 trong ngày hôm nay, cho thấy tình trạng quá mua — mức từng được ghi nhận vào thời điểm giao thoa giữa năm 2023 và 2024.

Điều đáng chú ý là giá vàng vẫn tăng bất chấp đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên gần 4,16%.

Tuy vậy, giới đầu tư vẫn đang đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn, với xác suất cho tháng 10 đang tăng lên. Trong khi đó, căng thẳng chính trị cũng xuất hiện ở nước ngoài — tại Nhật Bản, nơi chiến thắng của đảng ủng hộ chính sách tài khóa nới lỏng và xuất khẩu có thể định hình chính sách tương lai, và tại Pháp, nơi chính phủ vừa bị giải tán. Tại Mỹ, tình trạng đóng cửa chính phủ đã bước sang ngày thứ sáu, và theo sàn giao dịch Kalshi, các dự báo hiện cho rằng nó có thể kéo dài hơn 22 ngày.

GOLD (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5