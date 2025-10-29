Tin đầu ngày (29.10.2025) – Phố Wall tăng trước thềm báo cáo thu nhập của nhóm “Magnificent Seven”

- Thị trường chứng khoán Mỹ tiến gần mức đỉnh kỷ lục khi nhà đầu tư kỳ vọng vào kết quả kinh doanh mạnh mẽ của doanh nghiệp và khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất.
- OpenAI củng cố quan hệ đối tác với Microsoft thông qua thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trị giá 135 tỷ USD, trong khi UnitedHealth và Cameco công bố kết quả vượt kỳ vọng của thị trường.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay, kết thúc với mức giảm nhẹ sau khi chạm đỉnh kỷ lục vào thứ Hai.
Chỉ số Euro Stoxx 50 giảm khoảng 0,12%. Trong các thị trường riêng lẻ, DAX của Đức mất khoảng 0,1%, CAC 40 của Pháp giảm 0,3%, trong khi FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,4%.
Mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ đang bước vào giai đoạn quan trọng. Ngày mai, Microsoft sẽ công bố báo cáo quý, sau đó là các công ty trong nhóm “Magnificent Seven” trong những ngày tới.
OpenAI đã chuyển 27% cổ phần cho Microsoft, được định giá 135 tỷ USD, qua đó tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng quyền tiếp cận của Microsoft với các công nghệ AI chủ chốt, đồng thời vẫn duy trì tính độc lập của OpenAI.
Cổ phiếu UnitedHealth Group tăng giá sau khi kết quả quý III/2025 vượt kỳ vọng của giới phân tích.
Cổ phiếu Cameco tăng khoảng 20% lên mức cao kỷ lục sau khi công ty công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với chính phủ Mỹ, Brookfield và Westinghouse, liên quan đến các hợp đồng tiềm năng trị giá khoảng 80 tỷ USD.
Giá nhà tại Mỹ bất ngờ tăng 0,4% trong tháng 8, trái ngược với dự báo giảm 0,1%, đánh dấu sự phục hồi tích cực sau nhiều tháng giảm nhẹ.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 đạt 94,6, cao hơn mức dự báo 93,4 nhưng giảm nhẹ so với mức điều chỉnh 95,6 của tháng 9. Niềm tin tiêu dùng vẫn dưới ngưỡng 100, phản ánh tâm lý chi tiêu thận trọng.
Tại Đức, chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK giảm thấp hơn kỳ vọng, do căng thẳng địa chính trị, lo ngại lạm phát và an ninh việc làm, khiến triển vọng kinh tế kém lạc quan.
Giá dầu Brent giảm xuống quanh 64,30 USD/thùng, giảm khoảng 2% so với phiên trước. Thị trường dầu đang chịu áp lực từ kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng, dù đàm phán thương mại Mỹ–Trung mang lại tâm lý tích cực.
Giá vàng giảm khoảng 1% xuống còn khoảng 3.971 USD/ounce, dao động trong vùng 3.901–4.034 USD, trong khi giá bạc tăng nhẹ 0,5% lên khoảng 47,06 USD/ounce.
Bitcoin tăng khoảng 0,5% lên gần 114.500 USD, còn Ethereum giảm nhẹ 0,3%, xuống khoảng 4.100 USD.
