Palantir và Nvidia hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo tiên tiến

Palantir và Nvidia đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược nhằm tích hợp các công nghệ điện toán tăng tốc tiên tiến của Nvidia, bao gồm thư viện CUDA-X và các mô hình AI mở, với nền tảng trí tuệ nhân tạo của Palantir. Mối hợp tác này hướng tới việc xây dựng một hệ thống công nghệ toàn diện, giúp các doanh nghiệp triển khai phân tích dữ liệu nâng cao, tự động hóa quy trình, và triển khai các tác nhân AI tùy chỉnh để tối ưu hóa các hệ thống vận hành phức tạp.

Người dùng lớn đầu tiên của giải pháp này là Lowe’s, doanh nghiệp đang ứng dụng nền tảng chung của Palantir và Nvidia để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Sự hợp tác này tăng cường năng lực AI của Palantir bằng cách tận dụng sức mạnh xử lý GPU cùng các mô hình AI tiên tiến của Nvidia, tạo nên một tiêu chuẩn mới cho các ứng dụng AI vận hành trong các lĩnh vực như bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và hành chính công.

Nvidia tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong mảng phần cứng AI, đặc biệt là bộ xử lý đồ họa (GPU), trong khi Palantir tập trung phát triển phần mềm và nền tảng AI, khiến hai công ty bổ trợ lẫn nhau trên thị trường. Sự hợp tác giữa Palantir và Nvidia được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái AI tích hợp, kết hợp hiệu năng tính toán vượt trội với các công cụ phân tích nâng cao. Quan hệ đối tác này đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư và chuyên gia, được đánh giá là một động lực tiềm năng cho đổi mới AI trong lĩnh vực kinh doanh và khu vực công.



