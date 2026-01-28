Giá Vàng tăng vọt 2% chạm mốc $5300📈

Gold đang tăng gần 2% trong phiên hôm nay, tiến sát vùng 5.300 USD/oz, qua đó kéo tâm lý tích cực lan sang toàn bộ nhóm kim loại quý cũng như cổ phiếu khai khoáng như Newmont, Barrick Gold và AngloGold Ashanti. Động lực chính đến từ đà suy yếu của USD trước thềm cuộc họp FOMC (02:00 sáng ngày mai) và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell (02:30 sáng ngày mai).
Biểu đồ Gold (khung thời gian D1)
Nhìn vào biểu đồ GOLD trên khung thời gian ngày (D1), chỉ báo RSI đã tăng lên quanh mức 88, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua cực độ. Trước đó, vào tháng 10, một đợt điều chỉnh mạnh đã bắt đầu từ vùng RSI tương tự, khi RSI của vàng cũng chạm mức khoảng 90.
Nguồn: xStation5
Dữ liệu cho thấy, trong 26 năm qua, vàng chưa từng ghi nhận mức tăng mạnh trong 20 phiên liên tiếp nào vượt trội hơn so với đợt tăng giá hiện tại.
Nguồn: XTB Research, xStation5
Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
