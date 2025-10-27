⏬Giá Vàng thủng mốc $4,000!

Giá vàng hôm nay giảm hơn 2%, trong bối cảnh rủi ro thương mại quốc tế giảm bớt, đồng thời phản ứng với động thái rút vốn gần đây từ các quỹ ETF. Trong hội nghị ASEAN tổ chức tại Malaysia, các nhà đàm phán Trung Quốc và Mỹ đã gặp nhau và đạt được một thỏa thuận làm việc, giúp giảm nguy cơ áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc và dự kiến nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ. Một thỏa thuận tiềm năng hoặc gia hạn thêm vòng đàm phán được kỳ vọng sẽ đạt được trong cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình vào thứ Năm tới, diễn ra trong khuôn khổ hội nghị APEC tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, thứ Sáu vừa qua ghi nhận đợt bán vàng lớn nhất trong một ngày của các quỹ ETF kể từ tháng 5. Tuần trước cũng là tuần giảm đầu tiên của vàng kể từ tuần thứ hai của tháng 8. Giai đoạn quan trọng đối với vàng trong tuần này sẽ là thứ Tư và thứ Năm, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định lãi suất, và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc chính thức diễn ra.