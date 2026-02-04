Giá vàng tiếp tục tăng gần 2,5%

Vàng đang có một phiên giao dịch cực kỳ ấn tượng hôm nay, tăng gần 3% và tiếp tục tiến sát các mức đỉnh kỷ lục quanh 5.100 USD/ounce. Gần đây, giá vàng đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 2008, khi bật tăng hơn 5,2% chỉ trong một phiên, cho thấy lực mua rất mạnh cũng như dòng tiền đổ vào thị trường đang gia tăng rõ rệt.

Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục tích lũy vàng vật chất trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, dự kiến diễn ra vào ngày 16/02. Điều đáng chú ý là lực mua vàng vẫn duy trì bất chấp tâm lý tiêu cực trên thị trường chứng khoán Mỹ và dường như đang phá vỡ nhiều mối tương quan truyền thống. Điều này cho thấy bối cảnh cơ bản của kim loại quý không thay đổi đáng kể, dù thị trường vừa trải qua cú hoảng loạn tuần trước. Dòng vốn toàn cầu tiếp tục chảy vào vàng và động lực tăng giá còn được hỗ trợ thêm bởi chỉ số USD Index, khi đồng USD đang giảm nhẹ phiên thứ hai liên tiếp.

Biểu đồ GOLD và SILVER, khung thời gian D1

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã vượt lên trên mức Fibonacci 38,2% của nhịp giảm vào thứ Sáu và hiện đang hướng tới mức 61,8% quanh 5.150 USD/ounce. Vùng hỗ trợ động lượng quan trọng vẫn được giữ vững tại EMA50 (đường trung bình màu cam). Nến giảm mạnh hôm thứ Sáu để lại bóng dưới dài, vì giá đóng cửa vẫn nằm trên EMA50. Sang ngày thứ Hai, vàng đã bảo vệ thành công vùng 4.700 USD như một vùng hỗ trợ quan trọng.

Nguồn: xStation5

Bạc cũng tham gia đà phục hồi, tăng trở lại về gần 90 USD/ounce. Giá giữ vững hỗ trợ tại EMA50 (đường cam). Hiện bạc đang tiến sát vùng kháng cự quan trọng: mức Fibonacci 38,2% của nhịp giảm thứ Sáu, nằm quanh 91 USD/ounce.

Nguồn: xStation5