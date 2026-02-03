Giá vàng và bạc lại tăng vọt 📈Liệu nhịp điều chỉnh vừa rồi đã kết thúc?

Giá kim loại đã nhanh chóng quay trở lại đà tăng sau cú lao dốc mang tính lịch sử, khi lực mua bắt đáy quay lại thị trường. Vàng tăng 5% lên 4.950 USD/ounce, trong khi bạc bật tăng 8% lên 88 USD/ounce, qua đó lấy lại một phần mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013.

Cần nhớ rằng trong tháng 1, kim loại quý đã tăng vọt nhờ làn sóng đầu cơ, căng thẳng địa chính trị và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, đà tăng này đã bị chặn đứng một cách dữ dội vào cuối tuần trước. Hiện tại, nhịp hồi phục được thúc đẩy bởi các vị thế vẫn còn lớn và tiếp tục gia tăng của các quỹ Trung Quốc và nhà đầu tư cá nhân phương Tây, làn sóng mua quyền chọn mua (call options) quay trở lại, cùng với dòng vốn mới chảy vào các ETF đòn bẩy.

Kim loại cũng được hưởng lợi từ tâm lý “risk-on” trên toàn thị trường và đồng USD đang ổn định trở lại sau giai đoạn tăng giá gần đây. Song song đó, các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc được cho là đang cố gắng kiềm chế biến động trên thị trường kim loại quý - cho đến nay hiệu quả vẫn khá hạn chế. UBS cho rằng đợt điều chỉnh này có thể là “lành mạnh” trong dài hạn và tạo cơ hội cho nhà đầu tư xây dựng vị thế ở mức giá hấp dẫn hơn.

Một số ngân hàng vẫn kỳ vọng xu hướng tăng sẽ quay trở lại. Deutsche Bank tái khẳng định dự báo giá vàng có thể lên tới 6.000 USD/ounce. Ngân hàng này lập luận rằng lịch sử cho thấy các yếu tố kích hoạt ngắn hạn thường chi phối biến động, và ý định cũng như tâm lý của nhà đầu tư đối với kim loại quý chưa bị suy yếu mang tính cấu trúc, bất chấp cú giảm mạnh vừa qua. Deutsche Bank cũng lưu ý rằng mức bán tháo vừa rồi lớn hơn nhiều so với các yếu tố cơ bản kích hoạt nó, và đầu cơ đơn thuần không thể giải thích hoàn toàn mức độ dữ dội của biến động. Cả Deutsche Bank và Barclays đều cho rằng nền tảng cơ bản của vàng vẫn vững chắc: địa chính trị, bất ổn chính sách và xu hướng đa dạng hóa dự trữ có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu.

Bạc vẫn “nhạy” hơn vàng do quy mô thị trường nhỏ hơn - điều thường đồng nghĩa với biến động cao hơn và tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân lớn hơn. Các dự báo hiện tại cho thấy nhu cầu bạc toàn cầu sẽ tăng mạnh vào năm 2030 (lên 48.000–54.000 tấn/năm), trong khi nguồn cung chỉ được dự báo tăng lên khoảng 34.000 tấn, hàm ý khoảng cách cung–cầu có thể ngày càng nới rộng. Riêng lĩnh vực điện mặt trời có thể tiêu thụ 10.000–14.000 tấn mỗi năm (tương đương tới khoảng 41% nguồn cung toàn cầu). Điều này cho thấy các yếu tố nền tảng tích cực trong dài hạn vẫn còn nguyên.

Một câu hỏi then chốt lúc này là mức độ mà nhà đầu tư Trung Quốc sẽ dẫn dắt thị trường Thượng Hải, đặc biệt trước thềm Tết Nguyên đán, trong bối cảnh có các báo cáo về việc gia tăng mua sắm trang sức và vàng thỏi tại Thâm Quyến. Thị trường cũng đang theo dõi sát diễn biến địa chính trị: căng thẳng Mỹ–Iran leo thang và những đồn đoán về khả năng đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới - bất kỳ bước đột phá nào cũng có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn và gây áp lực lên giá vàng.

GOLD và SILVER (khung thời gian D1)

Vàng bật tăng nhanh sau khi rơi xuống dưới đường EMA 50 ngày trên đồ thị ngày. Kể từ đầu năm 2025, EMA 50 ngày liên tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ xu hướng quan trọng.

Nguồn: xStation5

Bạc cũng phục hồi sau khi giảm xuống dưới EMA 50 ngày (mức độ tương tự tháng 3/2025). Tuy nhiên, chỉ báo RSI vẫn chưa thể quay trở lại trên mốc 50 sau đợt giảm mạnh gần nhất.

Nguồn: xStation5

Cùng với đà phục hồi của vàng và bạc, cổ phiếu khai khoáng và các quỹ liên quan cũng đang tăng giá. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 Basic Resources tăng hơn 2%. Ở London, các cổ phiếu như Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta và Fresnillo đồng loạt đi lên. Tại Mỹ, các ETF bạc bật tăng mạnh, trong khi cổ phiếu các công ty khai thác bạc như Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining và First Majestic Silver cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Vàng đang có khởi đầu năm mạnh nhất trong nhiều thập kỷ — ngay cả sau cú bán tháo hoảng loạn hôm thứ Sáu. Nguồn: Bloomberg Finance L.P.