Globalstar và cuộc đối đầu giữa các đế chế không gian: Ai sẽ làm chủ quỹ đạo?

Cổ phiếu Globalstar đã tăng mạnh ngay trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi Financial Times đưa tin rằng Amazon đang đàm phán để mua lại công ty. Tại thời điểm viết bài, cổ phiếu tăng khoảng 7%.

Globalstar là một nhà điều hành vệ tinh quỹ đạo thấp, cung cấp dịch vụ kết nối cho các khách hàng thuộc nhiều ngành, từ quốc phòng đến các công ty công nghệ lớn. Một khách hàng tỏ ra hài lòng với dịch vụ của công ty đến mức muốn có quyền độc quyền - đó chính là Amazon.

Amazon là một tập đoàn toàn cầu đúng nghĩa. Sở hữu mạng lưới vệ tinh riêng không chỉ khả thi mà còn rất hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh hồ sơ kinh doanh của công ty đang thay đổi, với vai trò ngày càng quan trọng của IT/AI so với thương mại điện tử.

Về phía Globalstar, công ty tương đối nhỏ so với tham vọng của mình và, giống như hầu hết các nhà điều hành hạ tầng quỹ đạo tư nhân, vẫn chưa có lợi nhuận. Công ty phải theo đuổi chuyên môn cực kỳ sâu để tồn tại.

Trong năm 2025, Globalstar tăng doanh thu 9% lên 273 triệu USD và cải thiện kết quả ròng, nhưng vẫn kết thúc năm với lỗ ròng 8,7 triệu USD. Đồng thời, EBITDA điều chỉnh đạt 136,1 triệu USD và biên EBITDA đạt 50%.

Tuy nhiên, một thương vụ mua lại có thể không dễ dàng như Amazon mong muốn. Một “ông lớn” khác đang đứng giữa, đó là Apple. Ngay từ năm 2022, Apple đã công bố đầu tư 450 triệu USD vào hạ tầng cần thiết để triển khai tính năng Emergency SOS cho iPhone. Theo thời gian, phạm vi sử dụng vệ tinh trên các thiết bị Apple được mở rộng, bao gồm không chỉ cuộc gọi khẩn cấp, mà còn các tin nhắn chọn lọc, hỗ trợ bên đường và chia sẻ vị trí ngoài vùng phủ sóng di động và Wi-Fi.

Hồ sơ chính thức gửi đến SEC cho thấy Apple, với vai trò “Khách hàng,” đồng ý tài trợ mở rộng mạng MSS mới của Globalstar. Điều này bao gồm thanh toán trước để đổi lấy 20% cổ phần Class B trong một thực thể đặc biệt (SPV), Globalstar SPE. Globalstar vẫn kiểm soát việc quản lý thực thể này, nhưng đồng thời dự kiến phân bổ 85% công suất mạng hiện tại và mới để phục vụ các dịch vụ cho Apple.

Đó là lý do câu chuyện Amazon phức tạp hơn nhiều so với tiêu đề về khả năng mua lại. Reuters đưa tin rằng một trong những trở ngại trong đàm phán chính là sự tham gia của Apple và nhu cầu thương thảo trực tiếp giữa Amazon và Apple.

Tương lai của công ty vẫn còn là ẩn số. Thương vụ có thể không diễn ra; hai “ông lớn” có thể đạt thỏa thuận; hoặc chúng ta có thể chứng kiến một cuộc chiến giữa các tập đoàn lớn để kiểm soát một lĩnh vực mới — không gian.