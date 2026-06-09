Mở phiên Mỹ: Các chỉ số tiếp tục phục hồi, được dẫn dắt bởi cổ phiếu công nghệ và sự suy yếu của giá dầu

Phiên giao dịch thứ Ba trên Phố Wall khởi đầu với mức tăng mạnh khi nhà đầu tư hào hứng quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ và các công ty liên quan đến AI sau làn sóng bán tháo cuối tuần trước. Tuy nhiên, sau gần một giờ giao dịch, đà tăng của thị trường đã phần nào suy yếu.

Dẫu vậy, một động lực bổ sung cho phe mua là sự sụt giảm đáng kể của giá dầu WTI xuống dưới 90 USD/thùng. Đà giảm này xuất phát từ kỳ vọng ngày càng lớn về một thỏa thuận ngoại giao nhanh chóng giữa Mỹ và Iran sau khi các cuộc tấn công gần đây tạm dừng, qua đó kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm đáng kể và cải thiện khẩu vị rủi ro trên toàn cầu.

Tổng quan thị trường và các chỉ số chính

Các chỉ số tiền mặt chủ chốt của Phố Wall mở cửa trong sắc xanh mạnh mẽ, dù sau đó đã thu hẹp phần nào mức tăng trong ngày:

S&P 500 hiện chỉ tăng khoảng 0,1% — dù đã từng tăng 0,7% lúc mở cửa — khi nỗ lực nối dài chuỗi tăng điểm.

Nasdaq 100 đã quay đầu giảm 0,25% sau khi tăng 0,8% vào đầu phiên.

Dow Jones Industrial Average ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,3%.

Diễn biến thị trường hợp đồng tương lai

US100 (hợp đồng tương lai Nasdaq 100) giảm 0,2%, đảo ngược mức tăng 0,7% trước đó.

US500 (hợp đồng tương lai S&P 500) tăng khoảng 0,1%, giao dịch quanh mốc 7.420 điểm.

US30 (hợp đồng tương lai Dow Jones) tăng 0,4%.

US2000 (hợp đồng tương lai Russell 2000 của nhóm vốn hóa nhỏ) đang phục hồi rất mạnh, tăng 1,2%.

Động lực chính của phiên hôm nay là dòng tiền quay trở lại nhóm “Magnificent Seven” (Meta +1,9%, Alphabet +1,6%, Nvidia +0,3% tại thời điểm mở cửa) cùng với các nhà sản xuất chất bán dẫn. Tâm lý đối với lĩnh vực chip và điện toán đám mây được hỗ trợ bởi các thông tin từ Trung Quốc, quốc gia dự kiến chi khoảng 295 tỷ USD trong 5 năm tới để xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu AI. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 4,54%, tạm thời làm dịu áp lực lạm phát nhờ giá năng lượng rẻ hơn (dầu WTI giảm hơn 3%, giao dịch dưới 90 USD/thùng).

Phân tích kỹ thuật: US100

Quan sát biểu đồ hợp đồng tương lai US100 trên khung D1 cho thấy giá đang nhanh chóng phục hồi phần lớn mức giảm của ngày thứ Sáu tuần trước, thu hẹp gần một nửa đà giảm và tiến về vùng 29.650–29.700 điểm vào đầu phiên. Việc vượt lên trên mốc 29.800 điểm trong phiên hôm nay sẽ là một tín hiệu tăng giá mạnh.

Nhiệm vụ quan trọng của phe mua lúc này là phá vỡ và duy trì giá phía trên vùng kháng cự tại 29.650 điểm, tương ứng với đỉnh trong phiên sáng, qua đó mở đường cho một đợt kiểm định khu vực 29.800 điểm. Trong kịch bản ngược lại, nếu tâm lý hưng phấn suy giảm trước báo cáo CPI công bố vào ngày mai, vùng hỗ trợ đáng chú ý gần nhất nằm tại 29.500 điểm.

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