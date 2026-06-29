GOLD - 4 tuần giảm liên tiếp, Vàng đang chịu áp lực mạnh từ đồng USD

Sau nhiều tháng liên tục lập đỉnh lịch sử, thị trường vàng đang trải qua một trong những giai đoạn điều chỉnh mạnh nhất trong thời gian gần đây. Những gì ban đầu chỉ được xem là nhịp điều chỉnh kỹ thuật đã nhanh chóng chuyển thành làn sóng bán tháo kéo dài, khiến hàng loạt ngưỡng hỗ trợ quan trọng lần lượt bị xuyên thủng. Khi bước sang nửa cuối năm, tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường. Nhiều tổ chức tài chính và chuyên gia phân tích đã đồng loạt điều chỉnh giảm kỳ vọng đối với diễn biến giá vàng trong ngắn hạn. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng nếu mốc hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/oz bị đánh mất, thị trường sẽ không còn nhiều vùng hỗ trợ kỹ thuật đủ mạnh để ngăn đà giảm tiếp diễn. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng của giới đầu tư. Thay vì tập trung vào vai trò trú ẩn an toàn của vàng như trước đây, thị trường hiện đang định giá lại kim loại quý dựa trên triển vọng lãi suất và sức mạnh của đồng USD.

Áp lực lớn nhất tới từ Chính sách của Fed và sức mạnh kinh tế Mỹ

Yếu tố gây áp lực lớn nhất lên giá vàng hiện nay đến từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc Fed tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu kiểm soát lạm phát đã củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, thậm chí vẫn còn khả năng tăng thêm trước cuối năm.

Trong môi trường lãi suất cao, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên, kéo theo lãi suất thực cải thiện đáng kể. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - loại tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất định kỳ. Cùng lúc đó, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ mạnh khi dòng vốn quốc tế quay trở lại các tài sản của Mỹ.

Một yếu tố đáng chú ý khác là khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ trước cú sốc năng lượng toàn cầu. Bất chấp tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông, kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng tương đối ổn định, trong đó làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Điều này góp phần củng cố niềm tin vào đồng USD và làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, vàng đang chịu áp lực đồng thời từ cả ba yếu tố: đồng USD mạnh hơn, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt.

Chỉ số USDIDX tăng lên mức cao nhất trong 1 năm, động lực tăng vẫn đang còn khá lớn khi chỉ số đang tiếp cận với vùng kháng cự quan trọng. Nguồn: xStation5

Phần lớn tổ chức tài chính vẫn giữ quan điểm tích cực về dài hạn

Điểm đáng chú ý là mặc dù triển vọng trước mắt trở nên kém khả quan, phần lớn các tổ chức tài chính lớn vẫn chưa từ bỏ quan điểm lạc quan đối với vàng trong dài hạn.

Bank of America vẫn duy trì mục tiêu giá 6.000 USD/oz, chỉ điều chỉnh về thời điểm đạt được mức giá này thay vì hủy bỏ hoàn toàn dự báo. Điều đó cho thấy ngân hàng này tin rằng xu hướng tăng của vàng chỉ đang chậm lại chứ chưa bị đảo chiều. Trong khi đó, BMO Capital Markets đã giảm khoảng 5% dự báo giá vàng trung bình trong năm nay nhằm phản ánh những khó khăn ngắn hạn. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn kỳ vọng vàng có thể phục hồi lên khoảng 5.000 USD/oz ngay trong quý I năm tới.

Việc các tổ chức tài chính đồng loạt hạ dự báo ngắn hạn nhưng vẫn giữ nguyên kỳ vọng dài hạn cho thấy thị trường đang phân biệt khá rõ giữa biến động chu kỳ và xu hướng mang tính cấu trúc. Nói cách khác, đợt điều chỉnh hiện nay được xem là hệ quả của môi trường lãi suất cao hơn, chứ chưa đủ cơ sở để phủ nhận triển vọng tăng giá dài hạn của kim loại quý.

Động lực chính cho đà tăng vẫn hiện hữu

Bên dưới những biến động ngắn hạn, các yếu tố từng đưa giá vàng lên mức kỷ lục trong thời gian qua vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.

Trước hết là xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới ngày càng phân cực, nhiều quốc gia đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và gia tăng tỷ trọng vàng trong kho dự trữ. Kết quả khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy phần lớn các ngân hàng trung ương kỳ vọng lượng vàng dự trữ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, đồng thời số lượng tổ chức có kế hoạch mua thêm vàng cũng đạt mức cao kỷ lục.

Bên cạnh đó, gánh nặng nợ công tại nhiều nền kinh tế phát triển vẫn tiếp tục gia tăng. Trong lịch sử, những giai đoạn nợ công ở mức cao thường đi kèm với lạm phát kéo dài hoặc các chính sách tài chính nhằm làm giảm giá trị thực của khoản nợ. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn được xem là một trong những tài sản có khả năng bảo toàn sức mua hiệu quả nhất.

Ngoài vai trò phòng ngừa lạm phát, vàng còn tiếp tục khẳng định giá trị như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Dù giá có thể biến động mạnh theo chu kỳ của chính sách tiền tệ, kim loại quý vẫn là tài sản giúp giảm thiểu rủi ro trong các giai đoạn bất ổn kinh tế và tài chính toàn cầu.

Kết luận

Thị trường vàng đang trải qua giai đoạn đầy thách thức khi chịu áp lực từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Trong ngắn hạn, xu hướng điều chỉnh vẫn có thể tiếp diễn nếu môi trường lãi suất cao kéo dài. Tuy nhiên, các yếu tố mang tính nền tảng như nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô la hóa dự trữ ngoại hối, rủi ro nợ công và bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục tạo ra lực đỡ quan trọng cho kim loại quý. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đợt giảm hiện tại chủ yếu phản ánh áp lực chu kỳ, trong khi triển vọng tăng giá dài hạn của vàng vẫn được bảo lưu.

Phân tích kỹ thuật, biểu đồ giá Vàng (khung H1)

Nguồn: xStation5

Giá Vàng điều chỉnh sau khi chạm mốc 4.100 USD/oz, điều này cho thấy phe mua vẫn chưa quá mặn mà để kiểm soát lại thị trường.

Khả năng áp lực bán sẽ tiếp tục xuất hiện trong những phiên sắp tới. Điều này sẽ được thể hiện rõ ràng nếu giá phá vỡ ra khỏi kênh tăng ngắn hạn hiện tại.

Ngược lại, nếu giá phá vỡ qua được 4.100 USD/oz, phe mua sẽ tận dụng điều đó để đẩy giá tiếp cận mốc 4.140 USD/oz.