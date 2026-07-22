🔼 Vàng tăng 1,7%

Giá vàng tăng khi nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Việc căng thẳng hạ nhiệt có thể giúp giá dầu giảm, làm dịu áp lực lạm phát và giảm rủi ro Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Kim loại quý này cũng nhận được hỗ trợ về mặt kỹ thuật sau khi vượt lên và duy trì thành công trên vùng giá quan trọng 4.000 USD/ounce.

Những điểm chính

Trong những ngày gần đây, Iran được cho là đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, làm gia tăng kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt, dù triển vọng này có thể chỉ tồn tại trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Donald Trump vẫn duy trì lập trường cứng rắn đối với Tehran, cho rằng Mỹ sẵn sàng tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran nếu lực lượng nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ông cũng tuyên bố rằng người dân Mỹ "không phản đối chiến tranh".

Giá dầu thấp hơn có thể giúp giảm áp lực lạm phát và làm suy yếu kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Mức 4.000 USD/ounce tiếp tục là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng, dù lo ngại về lãi suất và sự bất ổn trên thị trường dầu mỏ có thể hạn chế đà phục hồi.

Hạ nhiệt căng thẳng có thể giảm áp lực từ dầu mỏ và lạm phát

Giá dầu duy trì ở mức cao do gián đoạn nguồn cung tại khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục gây áp lực lên giá vàng. Năng lượng đắt đỏ làm gia tăng rủi ro lạm phát kéo dài và củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất.

Mặc dù vàng được xem là tài sản phòng hộ lạm phát trong dài hạn, kim loại này không tạo ra dòng tiền. Do đó, lợi suất trái phiếu tăng sẽ làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, từ đó có thể làm giảm nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này.

Triển vọng Fed tiếp tục là yếu tố dẫn dắt chính

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi quyết định chính sách của Fed cùng những bình luận từ Chủ tịch Kevin Warsh sau cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Thị trường hiện đang định giá xác suất 64% Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Về mặt kỹ thuật, việc phá vỡ đường xu hướng giảm hình thành kể từ ngày 6/7 đã cải thiện tâm lý ngắn hạn đối với vàng. Tuy nhiên, kim loại quý này có thể vẫn bị mắc kẹt trong vùng tích lũy rộng cho đến khi nhà đầu tư nhận được tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của lãi suất Mỹ và diễn biến tại Trung Đông.

Dù vậy, lo ngại về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách có thể đang bị phóng đại. Chủ tịch Warsh chưa đưa ra tín hiệu rằng các đợt tăng lãi suất bổ sung là kịch bản cơ sở hiện tại, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào cuối năm nay có thể làm giảm khả năng Fed theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trước thời điểm bỏ phiếu.

Về mặt kỹ thuật, các vùng kháng cự quan trọng tiếp theo của vàng nằm quanh 4.800 USD/ounce và 5.000 USD/ounce, đều được củng cố bởi những phản ứng giá trước đó. Trong khi đó, vùng 4.000 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là khu vực hỗ trợ quan trọng.

Nguồn: xStation5