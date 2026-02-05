GOLD - Áp lực bán mạnh, khi nào cấu trúc giảm mới bị vô hiệu?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:

Sau khi phục hồi lên mức 5.100 USD/oz, giá bất ngờ chịu áp lực bán mạnh và quay đầu giảm. Đà giảm hiện tại khá rõ rệt, thể hiện qua các cây nến giảm có thân dài, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm ưu thế. Về cấu trúc kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn được duy trì, với các đỉnh và đáy sau thấp hơn, hình thành nên một kênh giảm ngắn hạn. Chừng nào kênh giảm này còn hiệu lực, xu hướng giảm trong ngắn hạn vẫn là áp đảo.

Tuy nhiên, nếu giá vượt thành công vùng đỉnh 4.936 USD/oz, cấu trúc giảm sẽ bị phá vỡ và xu hướng tăng có thể quay trở lại. Trong kịch bản này, giá có khả năng kiểm tra lại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn trước đó, lần lượt là 5.017 USD/oz và 5.100 USD/oz.

