Ngành công nghệ Mỹ đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh trong hôm nay, kéo Nasdaq 100 giảm hơn 2%. Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) mất gần 1,7%, lùi về quanh mốc 6.900 điểm. Trong nhóm Big Tech, Nvidia và Microsoft dẫn đầu đà giảm (mỗi cổ phiếu giảm trên 3%), trong khi nhóm dịch vụ CNTT hoạt động đặc biệt yếu. Ngược lại, cổ phiếu ngân hàng, quốc phòng và dầu khí lại giao dịch tích cực hơn.
Các cổ phiếu phần mềm chịu áp lực lớn sau khi Anthropic mở rộng Claude sang tầng ứng dụng. Nhà đầu tư lo ngại rằng nhiều giải pháp tương tự có thể sớm xuất hiện, làm gián đoạn mô hình kinh doanh trong toàn ngành phần mềm, hạn chế tiềm năng tăng trưởng và có thể khiến khách hàng rời bỏ dịch vụ. Cổ phiếu Intuit, Salesforce và ServiceNow nằm trong nhóm giảm mạnh nhất hôm nay, trong nhiều trường hợp là nối dài đà bán tháo đã kéo dài suốt nhiều tháng qua.
Sự suy yếu của công nghệ cũng lan sang mảng “phần cứng”. Các cổ phiếu liên quan đến GPU như Broadcom giảm hơn 6%, trong khi nhóm bộ nhớ cũng yếu đi, với Micron giảm hơn 4%. Đáng chú ý, Palantir đi ngược xu hướng chung sau kết quả kinh doanh tích cực và tăng gần 6%. Walmart tăng khoảng 2,5% và lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. PepsiCo cũng tăng hơn 3% sau báo cáo lợi nhuận.
Giá dầu phản ứng khá hạn chế trước thông tin một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran bị tiêm kích F-35 của Hải quân Mỹ bắn hạ. Dầu thô nhích nhẹ và quay lại trên 67 USD/thùng. Mỹ cho biết lịch trình đàm phán hiện tại với Iran không thay đổi và quyết định bắn hạ máy bay không người lái là phù hợp.
Vàng tăng hơn 5% và bạc gần 10%, cho thấy kim loại quý đang nỗ lực phục hồi sau đợt giảm gần đây và hiện vẫn trụ vững tốt hơn so với cổ phiếu Mỹ. Đồng USD đang ổn định và giảm nhẹ sau vài ngày tăng giá, góp phần cải thiện tâm lý ở một số phân khúc thị trường.
Bitcoin giảm mạnh, kiểm tra vùng 72.500 USD - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2024, thời điểm chiến thắng bầu cử của Donald Trump từng làm dấy lên kỳ vọng về một chu kỳ tăng giá dài hạn của tiền mã hóa và khung pháp lý thân thiện hơn. Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai, giảm 10% xuống quanh 2.100 USD.
Hợp đồng tương lai cà phê Arabica (COFFEE) cũng đang điều chỉnh mạnh, giảm hơn 6%. Áp lực giảm được củng cố bởi thời tiết cải thiện tại Brazil, làm gia tăng kỳ vọng về sự phục hồi sản lượng, dù thị trường vẫn thận trọng trước rủi ro thời tiết kéo dài và cán cân cung–cầu còn thắt chặt. Sucden Financial dự báo vụ mùa 2026/27 của Brazil đạt 72,5 triệu bao (bao gồm 47,5 triệu bao Arabica) và giữ nguyên ước tính vụ 2025/26 ở mức 64 triệu bao (39 triệu Arabica, 25 triệu Robusta). Giả định xuất khẩu khoảng 21 triệu bao trong nửa đầu năm và tiêu thụ nội địa khoảng 10,5 triệu bao, tổng lượng tiêu thụ cả năm vào khoảng 63 triệu bao, chỉ để lại khoảng 1 triệu bao tồn kho chuyển sang vụ 2026/27 – yếu tố có thể giúp cân bằng thị trường đôi chút. Thời tiết vẫn là biến số then chốt.
CEO Intel cho biết các nguồn tin cho thấy Mỹ hiện đang tụt hậu so với Trung Quốc trong phát triển AI mã nguồn mở cũng như công nghệ không gian. Riêng CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo Mỹ có thể đánh mất lợi thế trong phát triển AI do tốc độ ứng dụng chậm hơn kỳ vọng. Trong khi đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói tài trợ chính phủ nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ liên bang.
US500 và Bitcoin (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
